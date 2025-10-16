Star blüht bei Borussia Dortmund auf – nun klopfen die großen Top-Klubs an

Ist Borussia Dortmund bald ein Star los? Gerüchte um Karim Adeyemi nehmen Fahrt auf, und die Interessenten stehen schon Schlange. Besonders der FC Barcelona soll ein Auge auf den Flügelflitzer geworfen haben. Doch auch die englische Premier League steigt offenbar in den Poker um den 23-Jährigen ein.

Borussia Dortmund droht starke Konkurrenz

Der Transfer-Insider Sacha Tavolieri („Sky Sports“) berichtete, dass Barca von Adeyemis Leistungen „beeindruckt“ sei. Eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers werde konkret in Betracht gezogen (hier mehr dazu). Doch wie „TEAMtalk“-Experte Dean Jones enthüllte, könnten Klubs wie der FC Liverpool, Arsenal und Chelsea den Katalanen einen Strich durch die Rechnung machen.

Neben diesen Großklubs sollen angeblich auch Newcastle, Aston Villa und West Ham ihre Fühler ausgestreckt haben. Allerdings beruhigt Jones die Fans von Borussia Dortmund: Von „ernsthaftem Interesse“ sei bislang keine Rede. Trotzdem erscheinen auchn diese Spekulationen nur eine Frage der Zeit – Adeyemis Vertrag in Dortmund läuft schließlich noch bis Sommer 2027.

Borussia Dortmund könnte mit Adeyemi Kasse machen

Vor allem Klubs aus England könnten die Ablösesumme für Adeyemi in die Höhe treiben. Dies könnte Probleme für Barcelona bedeuten, denn die Kasse der Katalanen ist klamm. Einem Verkauf auf die „Insel“ stünde damit finanziell wenig im Weg – aus Sicht von Borussia Dortmund eine Win-win-Situation.

Bleibt Adeyemi, profitieren die Borussen sportlich. Geht er, winken Traum-Ablösen. Die Dortmunder favorisieren dennoch, ihren Offensivstar langfristig zu halten. Wie sich das Interesse aus Spanien und England entwickelt, bleibt spannend. Bis dahin zählt der 23-Jährige zu den Leistungsträgern im schwarz-gelben Trikot.

In der laufenden Saison überzeugt der Münchner mit starken Leistungen. Besonders in der Champions League drehte er auf: Ein Tor und zwei Vorlagen in zwei Spielen. Nach acht Pflichtspielen für Borussia Dortmund stehen insgesamt drei Treffer und drei Assists für ihn zu Buche. Ablöse hin oder her – Adeyemi bleibt ein Schlüsselspieler beim BVB.