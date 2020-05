Borussia Dortmund: Steht die Hakimi-Entscheidung kurz bevor? „Sehr klare“ Tendenz

Dortmund. Bekommen die Fans von Borussia Dortmund bald endlich Klarheit? Seit Monaten hält sich Achraf Hakimi seine Zukunftsoptionen offen.

Jetzt steht der 21-Jährige offenbar vor einer Entscheidung: Bleibt er beim BVB oder geht er zurück zu Real Madrid?

Borussia Dortmund: Hakimi vor Entscheidung?

Nach aktuellen Stand müsste Hakimi im Sommer zu seinem Stammverein Real Madrid zurückkehren. Die „Königlichen“ hatten den Marokkaner über zwei Jahre lediglich an den BVB verliehen. Zwar erklärte Hakimis Berater noch vor Kurzem, dass ein Verbleib im Ruhrpott durchaus „weiterhin eine Option“ sei. Ein Bericht des französischen Portals „Le10Sport“ legt aber nahe, dass Hakimi sich doch anders entscheiden werde.

Der Rechtsverteidiger tendiere demnach „sehr klar“ in Richtung Real-Rückkehr. Es sei weiterhin sein großer Traum, in der Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane eine wichtige Rolle einzunehmen. Die Entscheidung hinge daher vor allem vom Real-Coach ab. Der soll jedoch noch nicht festgelegt haben.

Für den BVB wäre ein Hakimi-Abgang ein herber Verlust. Der Marokkaner hat sich beim BVB zu einer absoluten Stammkraft und einem wichtigen Leistungsträger entwickelt, der selbst in schwächeren Spielen der Borussia oft ein Lichtblick war. In der aktuellen Saison stand Hakimi in jedem Bundesliga-Spiel auf dem Platz und sorgte als Defensivmann mit 13 Torbeteiligungen (davon drei eigene Treffer) auch offensiv für Wirbel.

Während Hakimi wohl nur auf ein Zeichen von Zidane wartet, kann sich der BVB selbst im Falle einer Absage aus Madrid wahrscheinlich nicht zurücklehnen. Weitere Top-Klubs wie Paris Saint-Germain und der FC Chelsea werben dem Vernehmen nach bereits um die Dienste Hakimis. (the)