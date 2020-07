Borussia Dortmund: Absturz eines Mega-Talents – du glaubst nicht, wo dieser Ex-BVB-Profi jetzt spielt

Der Profi-Fußball schreibt manchmal irre Geschichten: Etwa vom plötzlichen Aufstieg eines Hobbykickers zum Voll-Profi.

Doch diese Entwicklung passiert auch anders herum. Ein Ex-Profi und ehemaliges Talent von Borussia Dortmund macht jetzt diese Erfahrung – und stürzt vom Profi- in den Amateurbereich.

Broussia Dortmund: Ex-Talent plötzlich in der Kreisliga

Mit gerade einmal 26 Jahren steht Tammo Harder neuerdings wieder dort auf dem Platz, wo Fußball nach Ansicht von Romantikern in seiner Reinform stattfindet: in der Kreisliga A.

+++ BVB-Flop mit knallharter Abrechnung – „Es war skrupellos“ +++

Noch vor wenigen Jahren wurde Harder eine großartige Zukunft vorausgesagt. So wurde er beim Dortmunder Erzrivalen Schalke 04 im Jahr 2012 Deutscher A-Jugend-Meister und ein Jahr später sogar Torschützenkönig in der Junioren-Bundesliga.

---------------

Das ist Tammo Harder:

geboren am 4. Januar 1994 (26 Jahre alt)

Profi für BVB II (100 Einsätze)

4 Spiele und ein Tor für die deutsche U19-Nationalmannschaft

---------------

Dann zog es den Stürmer zurück zum BVB. Dort sammelte er reichlich Profierfahrung. Für die zweite Mannschaft der Borussia stehen 68 Einsätze in der 3. Liga zu Protokoll, 32 weitere in der Regionalliga West. Harder erzielte dabei ganze 27 Treffer.

Nach seiner Zeit beim BVB absolvierte er auch noch ein paar Einsätze für Holstein Kiel, bevor er dem Profigeschäft abschwor. Jetzt wechselt er vom Regionalligisten Lippstadt tatsächlich in die Kreisliga – vier Spielklassen nach unten!

---------------

BVB-Top-News:

Marco Reus zieht Vergleich zum größten Konkurrenten: „Die Bayern…“

Meunier-Zoff geht in die nächste Runde – PSG giftet zurück

Trotz bitterem Saison-Ende – Hier darf sich der BVB noch Hoffnungen auf einen Titel machen

---------------

Bei seinem neuen Verein Fortuna Seppenrade, seinem Jugendverein, will Harder derzeit keine Interviews geben und lässt in den „Westfälischen Nachrichten“ über die vergangene Profi-Zeit lediglich verlauten: „Das war ein Kapitel, jetzt folgt ein neues.“ Aller Voraussicht nach mit vielen Toren des wahrscheinlich überqualifizierten Kickers. (the)