Borussia Dortmund mit mysteriöser Ankündigung vor letztem Saisonspiel

Dortmund. Tränen vorprogrammiert: Am Samstag wird es noch einmal hochemotional bei Borussia Dortmund.

Nun sorgt eine mysteriöse Ankündigung aber für Fragezeichen: Was plant Borussia Dortmund für das letzte Heimspiel?

Borussia Dortmund: Mysteriöse Ankündigung um Verabschiedung von Piszczek und Schmelzer

Die Saisonziele sind erreicht, die Partie gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr) sportlich weniger relevant – doch der Abschied zweier BVB-Legenden steht an und sorgt gleichermaßen für Vorfreude, Trauer und Frust.

Kein BVB-Fan will es verpassen, Lukasz Piszczek ein letztes Mal auf dem Platz zu sehen. Nach elf Jahren und 381 Spielen verabschiedet die Legende sich als Pokalsieger – Gänsehaut garantiert.

Gänsehaut-Geste: Bei Borussia Dortmunds Pokalsieg trug Piszczek das Trikot seines Freundes Marcel Schmelzer. Foto: imago images

Bitter für Piszczek und die Fans: Die Verabschiedung muss vor leeren Rängen stattfinden. Bedingt durch die Pandemie wird auch das letzte Heimspiel ohne Zuschauer stattfinden.

Marcel Schmelzer – stiller Abschied trotz Verletzung undenkbar

Noch unwürdiger wird der Abschied für Marcel Schmelzer. Der Linksverteidiger, wie Piszczek ein Held aus Meisterschafts- und Double-Jahren, verpasste wegen einer komplizierten Knieverletzung die komplette Saison. Aufgrund eines Rückschlags in der Reha ist er auch für das letzte Spiel nicht rechtzeitig fit geworden.

Borussia Dortmund dankt seinen langjährigen Stars Marcel Schmelzer (l.) und Lukasz Piszczek. Foto: imago images/Sven Simon

Ein Blumenstrauß, ein Händedruck und ein „Dankeschön, auf Wiedersehen“? Bei all den Verdiensten der beiden Stars unvorstellbar. Umso mehr lässt eine Aussage des BVB-Pressesprechers vor dem Saisonfinale aufhorchen.

Auf die Frage nach einer würdigen Verabschiedung antwortete Sascha Fligge kryptisch: „Was wir genau planen, wie wir das machen und wen wir am Samstag auch konkret verabschieden und wen nicht, da kommen wir noch auf euch zu. Ein bisschen überraschen lassen.“

Nanu, was bahnt sich da an? Werden am Samstag etwa nicht beide Legenden verabschiedet? Oder noch eine dritte? Denn mit Sven Bender beendet ein weiterer BVB-Held seine Karriere am Samstag im Westfalenstadion – wenn auch inzwischen im Trikot von Bayer Leverkusen.

BVB-Sprecher: Legenden werden „sehr sehr gebührend verabschiedet“

„Es gibt auf jeden Fall Planungen dafür, dass wir die Spieler, die uns verlassen, sehr sehr gebührend verabschieden werden – seid euch gewiss“, sagt Fligge auf die Frage nach einem verspäteten Abschiedsspiel oder einer anderen Ehrung, wenn die Arena wieder vollbesetzt werden darf. „Ich glaube, dass ist keine einfache Situation für jemanden wie ‚Piszczu‘, der am Samstag im Stadion steht und einfach supergerne vor 80.000 Leuten das feiern würde.“

Man darf gespannt sein. Bereits vor einigen Monaten hatte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke angekündigt, ein Abschiedsspiel für all die Meister-Helden von 2011 und 2012 zu veranstalten, die bereits ihre Karriere beendet haben.