Dortmund – Köln im Live-Ticker: Folgt vor heimischem Publikum die nächste Haaland-Show?

Dortmund. Die Bundesliga ist zurück. Nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende kommt es zur Eröffnung des 19. Spieltags zum Klassiker Dortmund – Köln.

Heimspiele gegen den 1. FC Köln sind für gewöhnlich eine sichere Bank, was Punkte angeht: Die letzte Niederlage gegen die Domstädter in heimischen Gefilden erlitt der BVB im April 1991. Diese Serie will Dortmund gegen Köln natürlich ausbauen.

Dortmund – Köln im Live-Ticker

Kann Borussia Dortmund nach dem spektakulären Auswärtssieg in Augsburg den nächsten Dreier einfahren?

DER WESTEN begleitet Dortmund – Köln im Live-Ticker. Hier verpasst Du kein Highlight und wirst bis zum Anpfiff mit allen wichtigen Informationen zum Spiel versorgt. Viel Spaß!

----------

Dortmund – Köln -:- (-:-)

Tore:

----------

Mögliche Aufstellungen:

Dortmund: Bürki – Hakimi, Akanjo, Hummels, Guerreiro – Witsel, Brandt – Reus – Sancho, Haaland, Hazard

Köln: Horn – Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach – Skhiri, Hector – Thielmann, Uth, Jakobs – Cordoba

----------

Spieldaten:

Anstoß: Freitag, 24.01.2020, 20.30 Uhr

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Schiedsrichter: Harm Osmers, Hannover

----------

13.16 Uhr: In Augsburg hatte Favre den Neuzugang von RB Salzburg erst einmal auf die Bank gesetzt. Der Grund: Trainingsrückstand aufgrund einer Verletzung. Als Haaland dann nach dem Spiel in der „Mixed Zone“ von einem Reporter gefragt wurde, wie es denn um seinen Fitnesszustand bestellt sei, reagierte er selbstbewusst und rotzfrech zugleich. Hier erfährst Du wie>>>

13.14 Uhr: Die große Frage vor Anpfiff ist natürlich, ob Erling Haaland nach seinem Traum-Debüt nun gegen Köln in der Startelf steht. Cheftrainer Lucien Favre hielt sich auf der Pressekonferenz wie gewohnt bedeckt und antwortete: „Freitag ist es möglich, dass er von Beginn an spielt oder auch, dass er nicht von Beginn an spielt.“

13.10 Uhr: Insgesamt spricht die Bilanz für Schwarz-Gelb: 87 Mal gab es das Duell gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga, 37 Mal verließ der BVB den Platz als Sieger. Bei 23 Kölner Erfolgen stehen 27 Unentschieden zu Buche. In der Hinrunde setzte sich Dortmund auswärts mit 3:1 durch. Im September 2017 kämpften die Teams zum bisher letzten Mal im Signal Iduna Park um Punkte, damals setzten sich die Hausherren klar mit 5:0 durch.

13.07 Uhr: Auch der 1. FC Köln hat sein Auftaktspiel in die Rückrunde gewonnen – mit 3:1 gegen den VfL Wolfsburg. Damit hat der „Effzeh“ das vierte Bundesliga-Spiel in Folge gewonnen. Fast schon als sicherer Absteiger gehandelt, hat sich die Auswahl von Neu-Trainer Markus Gisdol damit etwas Luft im Tabellenkeller verschafft und belegt mit 20 Zählern den 13. Rang. Der BVB ist mit 33 Punkten Vierter.

13.05 Uhr: Doch bei all dem (absolut berechtigten) Lob für den Norweger: Der Dortmunder Auftritt hatte auch seine Schattenseiten. Mehr dazu hier >>>

13.02 Uhr: Der Dortmunder 5:3-Sieg in Augsburg hallt noch immer nach. Der große Star des vergangenen Samstags: Erling Haaland. Drei Tore erzielte der 19 Jahre alte Neuzugang nach seiner Einwechslung innerhalb von nicht einmal 30 Minuten. Dieser erste Auftritt erinnerte sehr an den eines Ex-BVB-Stars. Wer das ist und was dahintersteckt, erfährst du >>>hier<<<

Donnerstag, 13 Uhr: Guten Tag und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zum ersten BVB-Heimspiel des Jahres. Am Freitagabend um 20.30 Uhr empfängt Borussia Dortmund den 1. FC Köln.