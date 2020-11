Borussia Dortmund – 1. FC Köln: Startelf-Hammer! Fans reiben sich verwundert die Augen

Dortmund. Am 9. Spieltag der Bundesliga kommt es zum NRW-Duell Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln.

Im Duell Borussia Dortmund - 1. FC Köln will das Team von Trainer Lucien Favre den Druck auf Tabellenführer Bayern München weiter hoch halten. Dazu ist ein Sieg gegen die bislang sieglose Mannschaft von Trainer Markus Gisdol Pflicht.

Borussia Dortmund - 1. FC Köln: Wird es wieder historisch?

Wird Borussia Dortmund - 1. FC Köln eine Begegnung für die Geschichtsbücher? Möglich ist das. Schließlich könnte erneut Youssoufa Moukoko zum Einsatz kommen.

BVB-Trainer Lucien Favre schenkte Youssoufa Moukoko in Berlin seine ersten Einsatzminuten. Foto: imago images / Matthias Koc

Nach seinem Debüt im letzten Spiel warten nun alle auf den ersten Treffer des 16-Jährigen in der Bundesliga. Trifft das BVB-Wunderkind bei Borussia Dortmund - FC Köln würde er der jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten sein.

Borussia Dortmund – 1. FC Köln: 0:0 (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Bürki – Can, Hummels, Akanji, Meunier – Witsel – Passlack, Reus, Brandt – Haaland

1. FC Köln: Horn – Bornauw, Cestic, Skhiri, Czichos – Rexhbecaj, Duda, Öczan – Jakobs, Thielmann, Wolf

1. Minute: Los gehts in Dortmund! Der 1. FC Köln gewinnt die Seitenwahl, nimmt den Anstoß. Der BVB spielt zuerst Richtung Nordtribüne, damit er im zweiten Durchgang dann auf die eigenen Fans... ach ne.

15.25 Uhr: „Youll Never Walk Alone“ schallt aus den Boxen in das leere Westfalenstadion, die Spieler stehen bereit für den Einmarsch aus dem Tunnel. Hier geht es gleich los. Wird es eindeutig, könnte es für Markus Gisdol gleich den vorerst letzten Anpfiff gibt.

15.03 Uhr: Nanu?! Beim Blick auf die Aufstellungen dürften sich viele Fans die Augen reiben. Wer ist denn bitte Sava-Arangel Cestic? Der 19-Jährige gibt heute beim FC sein Debüt. In der Innenverteidigung. Gegen Erling Haaland. To, toi, toi!

14.40 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

Borussia Dortmund: Bürki – Can, Hummels, Akanji, Meunier – Witsel – Passlack, Reus, Brandt – Haaland

1. FC Köln: Horn – Bornauw, Cestic, Skhiri, Czichos – Rexhbecaj, Duda, Öczan – Jakobs, Thielmann, Wolf

13.49 Uhr: Haaland wird heute also wohl keine Pause kriegen. Rotieren wird Favre aber wieder – und wohl nicht zu knapp. Witsel dürfte in die Startelf zurückkehren, auch Can und Reus könnten wieder von Beginn an ran.

11.47 Uhr: Die Schiedsrichter-Ansetzung des DFB lautet wie folgt: Benjamin Brand aus Unterspiesheim wird die Partie leiten, an den Seitenlinien stehen Thomas Stein und Robert Wessel. Arne Aarnink ist Vierter Offizieller, im Kölner Keller sitzen Marco Fritz und Mark Borsch.

10.12 Uhr: Jeder braucht mal eine Pause – dieses Mantra betet BVB-Coach Lucien Favre derzeit genauso häufig vor wie das des sehr, sehr schweren Gegners. Auch Haaland wird es erwischen, wenn der Norweger das auch gar nicht gut leiden kann. Wann? Favre: „So spät wie möglich!“ Heute gegen den FC dürfte die Tormaschine also wieder in der Startelf stehen.

Samstag, 8.50 Uhr: Matchday! Viermal in Folge kassierte der FC gegen den BVB nicht nur eine Niederlage, sondern auch mindestens drei Gegentoren. Gibt es heute wieder ein Torfestival? Erling Haaland dürfte sich schon die Hände reiben...

19.09 Uhr: Sollte der BVB den Sack gegen Köln früh zumachen können, schenkt Lucien Favre womöglich wieder Youssoufa Moukoko das Vertrauen. Viele Fans fiebern dem ersten Treffer des jüngsten Bundesliga-Debütanten aller Zeiten entgehen. Doch nicht jeder kann den Hype um das BVB-Juwel verstehen. Ein Experte poltert: „Total lächerlich“, wie du hier nachlesen kannst >>>

17.09 Uhr: Auch die Statistik spricht eindeutig für den BVB. Der letzte Kölner Sieg (2:1) in Dortmund liegt fast 30 Jahre zurück. Am 13. April 1991 konnten die Geißböcke zuletzt drei Punkte aus Dortmund entführen.

16.09 Uhr: Auf dem Papier hat der BVB am morgigen Samstag eine leichte Aufgabe vor der Brust. Die krisengeschüttelten Kölner reisen als Vorletzter der Tabelle an. Die Borussia winkt als erster Verfolger der Bayern von Platz 2. Ein klassischer Fall von David gegen Goliath.

Freitag, 27. November 2020, 15.09 Uhr: Herzlich Willkommen zum Live-Ticker der Partie Borussia Dortmund gegen FC Köln.