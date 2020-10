Ex-BVB-Coach Tuchel: Streit mit PSG eskaliert – geht er diesen drastischen Schritt?

Paris. Au weia! Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel hat schon wieder Stress in der französischen Hauptstadt.

Thomas Tuchel ist wohl nicht der umgänglichste Typ. Schon beim BVB endete das Engagement im Streit. Auch bei Paris Saint-Germain gerät der ehemalige BVB-Trainer immer wieder mit seinem Sportdirektor aneinander.

Während der BVB Tuchel seiner Zeit vor die Tür setzte, schwelen auch bei seinem neuen Verein immer wieder Machtkämpfe mit den Verantwortlichen. Der Streit mit Sportdirektor Leonardo droht jetzt zu eskalieren.

Borussia Dortmund: Ex-Trainer Thomas Tuchel hat Zoff mit seinem Boss. Foto: imago images / PanoramiC

Borussia Dortmund: Machtkampf in Paris eskaliert

Auf dem Papier hat Thomas Tuchel in der vergangenen Saison beinahe alles erreicht, was möglich ist. Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund führte Paris Saint-Germain das erste Mal in der Klubgeschichte ins Finale der Champions League.

+++ FC Bayern München: Wunsch-Transfer vor Deadline Day geplatzt – jetzt soll ausgerechnet ER aus Italien zurückkommen +++

Dort musste sich der Scheich-Klub dann aber dem FC Bayern München geschlagen geben. Im Anschluss forderte der Ex-BVB-Coach erneut Verstärkungen. Eine Forderung, die seinem Boss überhaupt nicht schmeckte.

------------------------------

Mehr News zum BVB:

Borussia Dortmund: Nicht schon wieder! Jadon Sancho sorgt für Mega-Ärger – Irritationen um seine Krankmeldung

Bessert Borussia Dortmund in der Abwehr nach? Spieler vom Liga-Rivalen könnte kommen

Borussia Dortmund: Leihgeschäft fix! BVB-Wirbelwind wechselt zum Liga-Konkurrenten

------------------------------

„Die Aussage von Trainer Tuchel hat mir nicht gefallen. Ich verstehe sie nicht und sie hat mir und auch dem Klub nicht gefallen“, sprach PSG-Sportdirektor Klartext.

Die Fronten zwischen Sportdirektor Leonardo und Thomas Tuchel gelten als verhärtet. Foto: imago images/Buzzi

„Wenn jemand nicht glücklich ist, können wir darüber reden. Das ist kein Problem. Aber wenn er bleiben will, dann muss er die Entscheidungen des Managements respektieren“, stellte Leonardo klar und kündigte interne Gespräche an.

Ex-Trainer Thomas Tuchel vor Abschied?

Doch will Thomas Tuchel überhaupt beim französischen Hauptstadt-Club bleiben? Wie die französische „L'Equipe“ berichtet, will der Ex-BVB-Coach höchst selbst die Reißleine ziehen und PSG zum Saisonende verlassen.

>> BVB: Abrechnung mit Jürgen Klopp! Ex-Co-Trainer bricht sein Schweigen und packt aus

-------------------------

Das ist Thomas Tuchel:

Als Spieler für die Stuttgarter Kickers und den SSV Ulm aktiv

Beendete im Alter von nur 25 Jahren seine Spielerkarriere

Arbeitete fortan als Trainer in Stuttgart und Augsburg

Nach einer erfolgreichen Zeit in Mainz folgte er beim BVB auf Jürgen Klopp

Seit 2018 Trainer in Paris

-------------------------

Nach der Kritik an seinem Sportdirektor scheint eine Zusammenarbeit nach Ablauf von Tuchels Vertrag im Sommer 2021 immer unwahrscheinlicher. Da die Vereinsbosse aus Quatar von den Qualitäten des charakterstarken Trainers allerdings weiter überzeugt sein sollen, wäre auch ein Abschied von Leonardo denkbar.

Dadurch ließe sich Tuchel eventuell zu einer Vertragsverlängerung überzeugen.

Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel steht mächtig unter Druck - mal wieder. Foto: imago images / PanoramiC

Wackliger Saisonstart

Tuchels Trainerstuhl hatte bereits zum Auftakt in die neue Saison gewackelt, als Paris die ersten beiden Spiele verlor. Seitdem hat sich die Mannschaft allerdings wieder gefangen und vier Siege in Folge eingefahren.

>>> Mario Götze: Woran der Hertha-Deal WIRKLICH hängt <<<

Verstärkung für Tuchel

Am Deadline Day bekam Tuchel dann immerhin doch noch Verstärkung für sein Team. Paris lieh Danilo Pereira vom FC Porto aus. Ob den einstigen Dortmund-Coach das besänftigen wird?

Mario Götze nach Eindhoven

Im BVB-Kosmos war es wohl die Meldung der Woche: Mario Götze hat einen neuen Verein gefunden. Er wechselt zum PSV Eindhoven. Unser Redakteur Daniel Sobolewski hat die Entscheidung eingeordnet! (ak)