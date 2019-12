BVB Dortmund – Slavia Prag im Live-Ticker: 2:1! Erst der Schock – dann schlägt die Borussia zurück

Dortmund. Am Dienstagabend kommt es in der Champions League zum Spiel Borussia Dortmund – Slavia Prag.

In der Partie zwischen Dortmund und Prag geht es für den BVB in der Champions League bereits um alles oder nichts.

Borussia Dortmund - Slavia Prag im Live-Ticker

Wenn der BVB gegen Prag nicht mehr Punkte holt als Inter Mailand im Parallelspiel gegen Barcelona, muss die Mannschaft von Trainer Lucien Favre sich mit der Europa League begnügen.

Alle Infos zu den Spielen Dortmund – Prag und Inter – Barca gibt’s in unserem Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Dortmund – Prag 2:1 (1:1)

Tore: 1:0 Sancho (11.), 1:1 Soucek (44.), 2:1 Brandt (61.)

--------------

+++ Inter - Barca LIVE: So steht's im Parallelspiel +++

--------------

Aufstellungen:

Dortmund: Bürki – Akanji, Hummels, Zagadou – Hakimi, Weigl, Brandt, Guerreiro – Hazard, Reus, Sancho

Prag: Kolar – Coufal, Takacs, Kudela, Boril – Soucek, Masopust, Stanciu, Sevcik, Olayinka – Skoda

--------------

74. Minute: Riesenchancen für Prag!

Slavia mit der dreifachen Mega-Chance! Erst scheitert Coufal an den eigenen Nerven, dann scheitert Soucek am erneut weltklasse parierenden Bürki. Nach der anschließenden Ecke kommt Sevcik völlig frei einen Meter vor dem Tor zum Kopfball und bringt das Kunststück fertig, die Kugel neben den Kasten zu setzen.

72. Minute: Weil Slavia weiter munter mitspielt, sehen wir hier eine extrem spannende Partie.

66. Minute: Weigl sieht Gelb - wegen eines taktischen Fouls.

61. Minute: TOOOR für den BVB!

Nach einem Sahnepass von Sancho hämmert Brandt den Ball zum 2:1 ins Tor.

54. Minute: Der BVB kommt wach aus der Kabine und hat zu Beginn der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel. Münzt Dortmund das Übergewicht gleich in einen Führungstreffer um?

46. Minute: Weiter geht's. Dem BVB bleiben 45 Minuten, um mit einem Sieg die Chancen auf einen Achtelfinal-Einzug zu wahren.

45.+2 Minute: Pause! Der BVB geht mit einem 1:1 in die Kabine und muss im zweiten Durchgang liefern.

44. Minute: Tor für Prag!

Es hatte sich angedeutet. Soucek gleicht für Slavia aus.

42. Minute: Unmittelbar nach dem Führungstreffer wirkte es, als würde der BVB das Spiel in der ersten Halbzeit entscheiden. Mittlerweile drängt Prag derart auf den Ausgleich, dass die Hausherren froh sein können, wenn sie das 1:0 in die Pause retten.

38. Minute: Nach einem taktischen Foul sieht Brandt die erste Gelbe Karte des Spiels.

35. Minute: Nächste gute Gelegenheit für Prag! Soucek hält aus 20 Metern drauf. Reus fälscht den Ball gefährlich ab, und Bürki pariert erneut weltklasse. Der Keeper ist bisher der beste Dortmunder auf dem Platz.

29. Minute: Riesenchance für Prag!

Nach einer Flanke kommt Skoda im BVB-Strafraum frei zum Abschluss - nächste Mega-Parade von Bürki! Was eine wilde Partie! Es könnte hier auch gut und gerne 3:3 stehen.

27. Minute: Es gibt sehr gute Neuigkeiten aus Mailand. Hier geht's zur Partie Inter - Barca!

23. Minute: Riesenchance für den BVB!

Das MUSS das 2:0 sein. Reus läuft alleine auf Kolar zu und scheitert am Slavia-Keeper.

21. Minute: Mitten in das Dortmunder Powerplay platzt Stanciu mit der Riesenchance zum Ausgleich. Aus 8 Metern scheitert der Prager Spielmacher jedoch an Bürki.

17. Minute: Der BVB startet gerade ein gewaltiges Powerplay. Wenn das so weitergeht, könnte das Spiel schon zur Halbzeit entschieden sein - vorausgesetzt die Borussia nutzt ihre Chancen.

11. Minute: TOOOR für den BVB!

Brandt schickt Reus mit einem feinen Pass in den Gäste-Strafraum, wo der BVB-Kapitän zu Sancho querlegt. Der Engländer schiebt den Ball lässig zum 1:0 über die Linie.

8. Minute: Die nächste gute Chance im Spiel haben die Gäste. Nach einer Flanke kommt Olayinka zum Kopfball und zwingt Bürki zu einer starken Parade.

4. Minute: Der BVB hat die erste gute Chance im Spiel. Sancho zieht das Tempo an und marschiert mit Ball Richtung Slavia-Tor. Sein Schuss von der Strafraumkante wird zur Ecke abgefälscht.

3. Minute: Slavia versteckt sich in den ersten Minuten nicht. Die Gäste spielen munter nach vorne.

1. Minute: Anpfiff!

20.58 Uhr: Die Teams betreten den Rasen. Auf geht's!

20.46 Uhr: Michael Zorc gerade bei DAZN über...

...das heutige Spiel: "Ich hoffe, dass wir an die Leistung vom Düsseldorf-Spiel anknüpfen können. Das müssen wir auf den Platz bringen, weil Slavia Prag bei Inter Mailand und beim FC Barcelona unentschieden gespielt hat."

...das Parallelspiel zwischen Inter und Barca: "Wir werden natürlich ab der zweiten Halbzeit mit einem Ohr in Mailand sein."

...den Umstand, dass Barca eine B-Elf auf den Platz schickt: "Das ist legitim. Wenn eine Mannschaft vorzeitig Gruppensieger ist, darf sie rotieren. Das haben wir vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht. Wir hätten es natürlich gerne anders gehabt. Aber wir hatten es selbst in der Hand dafür zu sorgen, dass Barca heute eine A-Mannschaft hätte aufbieten müssen."

20.30 Uhr: Noch eine halbe Stunde bis zum Anpfiff! Die Spannung steigt im Westfalenstadion. Auf dem Rasen laufen die Spieler sich warm, auf den Rängen stimmen die Fans beider Lager erste Gesänge an. Alles ist angerichtet für den nächsten großen Dortmunder Europapokal-Abend.

20.08 Uhr: Den ersten Schock gibt es für Borussia Dortmund schon vor dem Anpfiff. Es war fast zu befürchten: Der FC Barcelona bietet bei Inter Mailand tatsächlich eine B-Elf auf. Marc-Andre ter Stegen, Sergio Busquets, Frenkie de Jong und Luis Suarez sitzen nur auf der Bank. Zur Erinnerung: Die Superstars Lionel Messi, Gerard Pique und Sergi Roberto wurden sogar in Barcelona gelassen.

19.44 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Wie erwartet beginnt der BVB mit Dreier-Kette. Im Angriff dürfen Hazard, Reus und Sancho von Beginn an ran.

18.28 Uhr: Die Polizei begleitet gerade die Fans von Slavia Prag zum Stadion. Der Fußmarsch befindet sich gerade im Kreuzviertel. Die B54 ist für kurze Zeit stadtauswärts gesperrt, auch die B1 ist kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wie die Polizei Dortmund mitteilte.

17.40 Uhr: Am Ende steht es zwischen den U19-Teams von Borussia Dortmund und Slavia Prag 5:1. Riesentalent Youssoufa Moukoko traf dreifach, und Mittelfeld-Juwel Giovanni Reyna steuerte zwei weitere Treffer bei. Durch den Sieg kommt der BVB als Gruppenzweiter weiter.

16.51 Uhr: Gute Nachrichten von der Dortmunder U19! In der UEFA Youth League führen die BVB-Bubis gegen Slavia Prag 3:0 und befinden sich auf bestem Wege Richtung nächster Runde.

14.50 Uhr: Der BVB geht als Tabellendritter und damit leichter Außenseiter aufs Achtelfinale in den letzten Spieltag. Du willst noch einmal genau wissen, bei welchen Konstellationen Dortmund weiterkommt oder ausscheidet? Hier kriegst du alle Infos >>

13.57 Uhr: Ob die Fanszene von Borussia Dortmund für das Endspiel um den CL-Verbleib wieder eine große Choreo geplant hat? Vor den Heimspielen gegen den FC Barcelona (>> hier sehen) und Inter Mailand (>> hier anschauen) hatte die Südtribüne der Mannschaft mit tollen Intros eingeheizt. Gut möglich, dass es auch im dritten CL-Heimspiel eine Choreografie gibt.

12.01 Uhr: Neben dem unglücklichen Hinrunden-Aus für Axel Witsel fehlt Borussia Dortmund im defensiven Mittelfeld weiterhin auch Thomas Delaney. Das sorgt für einen kleinen Engpass auf der „Sechs“. Favre bleiben als Alternativen Mo Dahoud und Julian Weigl – sollte sich einer der beiden verletzten, könnte das Debüt von Nachwuchs-Profi Tobias Raschl anstehen.

10.51 Uhr: Noch vor dem Anpfiff des BVB-Spiels gab es einen Paukenschlag in der Champions League. Wie am Dienstagmorgen bekannt wurde, hat sich der Streamingdienst Amazon Prime exklusive Live-Übertragungsrechte an der Königsklasse gesichert und Sky und DAZN damit ausgestochen. Hier alle Infos >>

Dienstag, 8.01 Uhr: Matchday! Heute geht es für den BVB um alles oder nichts. Ein Remis, so viel steht schon jetzt fest, ist mindestens nötig, um das Gruppenphasen-Aus zu verhindern. Für Slavia Prag geht es dagegen nur noch darum, sich aus der Todesgruppe anständig zu verabschieden. Mit zwei Punkten hat das Schlusslicht keine Chance mehr auf den Europa-League-Platz 3.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Borussia Dortmund: Riesenschock! Axel Witsel erleidet schwere Gesichtsverletzung

FC Schalke 04: Nübel-Paukenschlag! Zukunfts-Entscheidung wohl gefallen

• Top-News des Tages:

Thüringen: Frau denkt, sie hat alte Bierdeckel gefunden – dabei ist es etwas völlig anderes

Hund: Mann kümmert sich heldenhaft um Tier – plötzlich schwebt er in großer Gefahr

-------------------------------------

17.28 Uhr: Das wird den Fans von Borussia Dortmund ganz und gar nicht gefallen. Wie Barca-Coach Ernesto Valverde gerade auf der Pressekonferenz mitteilte, wird der FC Barcelona bei seinem Spiel bei Inter Mailand einige Stars schonen. So bleiben Lionel Messi, Gerar Pique oder Sergi Roberto in Barcelona. Wie befürchtet wird der spanische Meister in Mailand wohl eine B-Elf ins Rennen schicken. Schließlich stehen die Katalanen bereits als Gruppensieger fest und haben in der heimischen Liga in den kommenden Tagen schwere Aufgaben vor der Brust: Erst ist Barca beim Tabellenvierten Real Sociedad zu Gast. Dann empfängt Barca den Erzrivalen Real Madrid.

13.16 Uhr: Hiobsbotschaft für den BVB! Axel Witsel zog sich bei einem häuslichen Unfall eine schlimme Gesichtsverletzung zu, wie der Vereine gerade mitteilte. Der Belgier wurde bereits erfolgreich operiert und fällt für den Rest der Hinrunde aus.

10.54 Uhr: Im Hinspiel hatte Borussia Dortmund seine liebe Müh und Not gegen tapfer kämpfende Tschechen. In Prag war Slavia über weite Strecken des Spiels die aktivere Mannschaft. Achraf Hakimi bescherte dem BVB dennoch mit zwei Treffern einen glücklichen 2:0-Auswärtssieg.

+++ Ein Muss für echte Borussen! In unserem kostenlosen BVB-Newsletter versorgen wir dich mit exklusiven Hintergrund-Berichten, die du nur im DER-WESTEN-Newsletter bekommst: HIER anmelden! +++

8.21 Uhr: Die Ausgangslage für den BVB vor dem abschließenden Gruppenspieltag ist klar. Dortmund muss gegen Slavia Prag mehr Punkte holen als Inter Mailand im Parallelspiel gegen den FC Barcelona. Heißt im Umkehrschluss: Wenn der BVB verliert, ist Dortmund definitiv raus. Gleiches gilt bei einem Sieg von Inter Mailand.

Montag, 9. Dezember, 7.09 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen Borussia Dortmund und Slavia Prag. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.