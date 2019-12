BVB Dortmund – Slavia Prag im Live-Ticker: Champions-League-Aus für die Borussia?

Dortmund. Am Dienstagabend kommt es in der Champions League zum Spiel Borussia Dortmund – Slavia Prag.

In der Partie zwischen Dortmund und Prag geht es für den BVB in der Champions League bereits um alles oder nichts.

Borussia Dortmund - Slavia Prag im Live-Ticker

Wenn der BVB gegen Prag nicht mehr Punkte holt als Inter Mailand im Parallelspiel gegen Barcelona, muss die Mannschaft von Trainer Lucien Favre sich mit der Europa League begnügen.

Alle Infos zu den Spielen Dortmund – Prag und Inter – Barca gibt’s in unserem Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Dortmund – Prag -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Dortmund: Bürki – Akanji, Hummels, Zagadou – Hakimi, Weigl, Brandt, Guerreiro – Reus, Hazard, Sancho

Prag: Kolar – Coufal, Takacs, Kudela, Boril – Soucek, Traoré – Stanciu, Sevcik, Olayinka – Skoda

Inter – Barca -:- (-:-)

Tore:

17.28 Uhr: Das wird den Fans von Borussia Dortmund ganz und gar nicht gefallen. Wie Barca-Coach Ernesto Valverde gerade auf der Pressekonferenz mitteilte, wird der FC Barcelona bei seinem Spiel bei Inter Mailand einige Stars schonen. So bleiben Lionel Messi, Gerar Pique oder Sergi Roberto in Barcelona. Wie befürchtet wird der spanische Meister in Mailand wohl eine B-Elf ins Rennen schicken. Schließlich stehen die Katalanen bereits als Gruppensieger fest und haben in der heimischen Liga in den kommenden Tagen schwere Aufgaben vor der Brust: Erst ist Barca beim Tabellenvierten Real Sociedad zu Gast. Dann empfängt Barca den Erzrivalen Real Madrid.

13.16 Uhr: Hiobsbotschaft für den BVB! Axel Witsel zog sich bei einem häuslichen Unfall eine schlimme Gesichtsverletzung zu, wie der Vereine gerade mitteilte. Der Belgier wurde bereits erfolgreich operiert und fällt für den Rest der Hinrunde aus.

10.54 Uhr: Im Hinspiel hatte Borussia Dortmund seine liebe Müh und Not gegen tapfer kämpfende Tschechen. In Prag war Slavia über weite Strecken des Spiels die aktivere Mannschaft. Achraf Hakimi bescherte dem BVB dennoch mit zwei Treffern einen glücklichen 2:0-Auswärtssieg.

8.21 Uhr: Die Ausgangslage für den BVB vor dem abschließenden Gruppenspieltag ist klar. Dortmund muss gegen Slavia Prag mehr Punkte holen als Inter Mailand im Parallelspiel gegen den FC Barcelona. Heißt im Umkehrschluss: Wenn der BVB verliert, ist Dortmund definitiv raus. Gleiches gilt bei einem Sieg von Inter Mailand.

Montag, 9. Dezember, 7.09 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen Borussia Dortmund und Slavia Prag. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.