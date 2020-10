Arminia Bielefeld – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Stolpert der BVB beim Aufsteiger?

Bielefeld. Der BVB gastiert beim Aufsteiger. Am Samstagnachmittag heißt die Partie in der Schüco Arena: Bielefeld gegen Dortmund.

Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund: Kann der BVB seiner Favoritenrolle gerecht werden oder ärgern die Gastgeber den Tabellendritten?

Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund im Live-Ticker

DER WESTEN begleitet die Partie Bielefeld gegen Dortmund für dich im Live-Ticker. Hier bekommst du alle wichtigen Infos rund um das Spiel.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Bielefeld – Dortmund -:- (-:-)

Tore: -

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 31.10.20, 15:30 Uhr

Ort: SchücoArena (Bielefeld)

Schiedsrichter: Noch unbekannt

Mögliche Aufstellungen:

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, van der Hoorn, Laursen - Kunze, Prietl - Hartel - Doan, Cordova - Klos

Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Delaney - Sancho, Reus, Hazard - Haaland

Anpfiff: 15.30 Uhr Schüco-Arena Bielefeld

Freitag, 30. Oktober, 15.30 Uhr: Auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Bielefeld sagte Lucien Favre, dass Nico Schulz am Samstag wohl ausfallen werde.

21.45 Uhr: Mit einem Brief hat sich der BVB am Donnerstag an seine Fans gewandt. Das kam bei den Borussen-Anhängern nicht wirklich gut an. Was die Fans kritisieren, liest du hier.

Donnerstag, 29. Oktober, 20.55 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Liveticker zur Partie Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund. Hier bekommst du schon vor dem Anpfiff alle wichtigen Informationen.