Bayern München macht Hammer-Transfer perfekt! BVB zuckt zusammen

Der Großangriff hat begonnen! Von Wut zerfressen will Bayern München in der kommenden Saison die Bundesliga in Grund und Boden dominieren. Ein Jahr ohne Titel und nur als drittbeste deutsche Mannschaft – das passt nicht ins Selbstverständnis des Rekordmeisters.

Deshalb greift Bayern München auf dem Transfermarkt jetzt ordentlich zu. Mit Michael Olise hat man bereits einen Transfer jenseits der 50-Millionen-Marke getätigt. In einer ähnlichen Preiskategorie befindet sich auch Joao Palhinha, der sich nun auch dem FC Bayern anschließt.

Bayern München mit nächstem Millionen-Deal

Der Portugiese stand bereits im vergangenen Jahr auf dem Sprung zum Rekordmeister. Obwohl er schon in der bayerischen Landeshauptstadt verweilte, kam ein Wechsel letztlich nicht zustande. Palhinha reiste unverrichteter Dinge zurück zu seinem Arbeitgeber FC Fulham – und verlängerte dort sogar.

In diesem Jahr aber sollte es endlich klappen. Am Donnerstag (11. Juli) verkündete der FC Bayern offiziell die Verpflichtung von Palhinha. Der Portugiese unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Rund 51 Millionen Euro Ablöse soll der Rekordmeister an Fulham überwiesen haben.

BVB und Co. fürchten

Dass die Münchener so viel Geld in die Hand nehmen, sollte Konkurrenten wie Meister Bayer Leverkusen oder Borussia Dortmund beunruhigen. Es ist ein typischer Bayern-Schritt: Nach erfolglosen Jahren für viel Geld neue Spieler holen – und dann auf Jahre dominieren.

Steht der Deutsche Meister für die Jahre 2025 bis 2030 also schon fest? Das bleibt abzuwarten. Klar ist aber, dass es sehr schwer werden dürfte, sollte Neu-Coach Vincent Kompany den neuen Kader schnell zu einer Einheit formen.

Bayern München mit einigen neuen Spielern

Und Olise und Palhinha sind keineswegs die einzigen neuen Spieler, die die Münchener holen. So sicherte man sich auch Hiroki Ito vom VfB Stuttgart. Zudem wurden die Leihen von Bryan Zaragoza und Eric Dier in feste Verträge umgewandelt. Und weitere Transfers dürften folgen …