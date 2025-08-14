Bundesliga-Transferloch: Bayern und der BVB vor großen Problemen

Der „merkwürdige Transfersommer“ des BVB oder die „Fehlinvestitionen“ der Bayern. Aktuell liest man wenig Positives über die Performance der beiden größten deutschen Klubs auf dem Transfermarkt. Doch woher kommt das? Stehen Deutschlands Beste im internationalen Vergleich tatsächlich so schlecht da? Und welche Folgen hat das auf die anstehende Saison?

Mit Jobe Bellingham und Luis Diaz konnten der BVB und die Bayern jeweils einen echten Starspieler verpflichten, doch die Erwartungen der Fans scheinen deutlich höher zu sein. Kein Wunder, schließlich messen sich beide Vereine längst nicht mehr nur im Bundesliga-Vergleich und Europas Fußball-Elite transferiert auf ganz anderem Niveau. Vorreiter in diesem Sommer: Real Madrid, Manchester City und der FC Liverpool.

Bayern und BVB: Finanzstarke Konkurrenz

All diese Vereine können etwas, das den finanziellen Rahmen in München und Dortmund sprengen würde: Aberwitzige Summen in ihre Kaderbreite investieren. Beispielsweise zahlte City 45 Millionen für Rayan Cherki, während bereits Jeremy Doku, Phil Foden oder Savinho die Flügelpositionen bekleiden. In Liverpool hätten Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai und Harvey Elliott sicher ein mehr als kompetentes Mittelfeld abgegeben. Doch mindestens einer von ihnen muss sich mit der Rolle als Wirtz-Vertreter abfinden. Real Madrids Innenverteidigung verstärkt Dean Hujisen – neben den bisherigen Akteuren bestehend aus Raul Asencio, Eder Militao, Antonio Rüdiger und David Alaba.

Dieses Transfer-Tempo können weder die Bayern noch der BVB mitgehen. Exemplarisch an den drei oben genannten Neuzugängen zu erkennen. Dabei enteilt die internationale Konkurrenz aufgrund höherer Fernsehgeldeinnahmen und Investorendeals immer schneller, während Ablösesummen für Topspieler weiter ansteigen.

Das Resultat: Die Bayern und der BVB können sich zwar Qualität für ihren Kader leisten (Bellingham, Diaz). Doch es mangelt an der Quantität. Harry Kane, Michael Olise, Diaz (und Jamal Musiala) sind im Sturm kaum zu überbieten, doch nach dem Coman-Abgang wird die einzige Alternative der Bayern Serge Gnabry sein. Auch der BVB muss sich mit dem Talent von Maximilian Beier, Karim Adeyemi, und Serhou Guirassy nicht verstecken. Doch was passiert bei einem oder gar mehreren Ausfällen?

Kader-Rotation kann nicht gelingen

Hier entsteht das größte Problem für die beiden Top-Klubs. Beide spielen drei Wettbewerbe und kommen gerade erst aus einem durch Klub-WM verkürzten Sommer. Rotation im Kader dürfte diese Saison so wichtig wie nie zuvor werden. Doch dafür sind die Bayern und der BVB, im internationalen Top-Vergleich, nicht passend aufgestellt.

Auf Transfereinnahmen und -ausgaben genauestens zu achten, sollte für jeden Fußballklub zum gutem Management gehören. Doch im internationalen Geschäft stehen der BVB und die Bayern damit ziemlich allein auf weiter Flur.