Bayern München vor Hammer-Transfer! BVB kann nur staunen

Der FC Bayern München will in diesem Sommer offenbar viel Geld in die Hand nehmen, um die Schmach des letzten Jahres vergessen zu machen. Der nächste Hammer-Transfer steht wohl kurz bevor – und den lassen sich die Münchner einiges kosten.

Die Konkurrenten Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig werden diesen Transfer mit Staunen zur Kenntnis nehmen. Bayern München lässt jedenfalls keine Zweifel zu: Die Meisterschaft soll nächsten Jahr wieder nach München gehen.

Bayern München: Erster Mega-Transfer steht bevor

Mit Hiroki Ito hat der FC Bayern München die erste Neuverpflichtung schon eingetütet. Viele weitere Neuzugänge sollen aber wohl noch folgen. Sportvorstand Max Eberl und Co. haben sich für diesen Transfersommer einiges vorgenommen. Gerüchte gibt es viele, doch nun wird es wieder richtig konkret.

Laut übereinstimmenden Medienberichten stehen die Bayern kurz vor einer Verpflichtung von Michel Olise. Der 22-jährige Flügelflitzer soll von Crystal Palace nach München wechseln – und eine ordentliche Ablösesumme kosten. Stolze 60 Millionen Euro wolle der Rekordmeister für den Franzosen auf den Tisch legen.

Großangriff der Bayern gestartet

Borussia Dortmund und Co. können bei dieser Summe nur neidisch zuschauen, denn so viel Geld werden sie wohl für einen einzelnen neuen Spieler in diesem Sommer nicht auf den Tisch legen können und wollen. Der BVB beispielsweise scheitert wohl an der Verpflichtung von Ian Maatsen, der rund 45 Millionen Euro gekostet hätte.

Und mit der Verpflichtung von Olise ist bei den Bayern noch längst nicht Schluss. Zahlreiche weitere Stars stehen auf dem Zettel. So soll beispielsweise auch Xavi Simons, der aktuell von RB Leipzig an Paris Saint-Germain ausgeliehen ist, ein heißer Kandidat sein – und auch er soll eine ähnliche Summe wie Olise kosten. Es gibt keine Zweifel: Der Großangriff der Bayern ist endgültig gestartet.