Ausgerechnet vor Bayern – Dortmund! BVB-Fans hoffen, dass es jetzt endet

Spitzenspiel in der Bundesliga – und es wird seinem Namen endlich wieder gerecht! Wenn am Samstagabend (18. Oktober) Bayern München Borussia Dortmund empfängt, trifft der Tabellenführer auf den Zweiten. Beide Teams sind in dieser Saison noch ungeschlagen.

Und Bayern gegen Dortmund ist auch das Duell der beiden Sturm-Stars Harry Kane und Serhou Guirassy. Doch während der FCB-Star nach Belieben trifft, hat sich bei Guirassy eine kleine Tor-Krise eingeschlichen. Grund zur Sorge für den BVB und seine Fans?

Bayern gegen Dortmund: Trifft Guirassy wieder?

Seit Guirassy im Sommer 2024 ins Ruhrgebiet wechselte, hat er sich in Rekordzeit als einer der wichtigsten Spieler der Mannschaft etabliert. In seiner ersten Spielzeit kam er wettbewerbsübergreifend auf 38 Tore in 50 Spielen. Große torlose Phasen gab es für ihn im schwarz-gelben Trikot kaum.

Auch spannend: Unverständnis um BVB-Nationalspieler! Das wird Niko Kovac nicht gefallen

Doch ausgerechnet vor dem Spiel gegen den Rekordmeister hakt es bei Guirassy. Sein bisher letzter Bundesliga-Treffer gelang Mitte September in Heidenheim, es war sein vierter Treffer im dritten Spiele in dieser Saison. Seither kam kein weiterer hinzu. Dabei sind seine Dienste gegen die Bayern-Verteidigung für Dortmund natürlich sehr gefragt. Daher hoffen die Fans natürlich, dass der Stürmer seine kleine Schwächephase pünktlich zum Top-Spiel ablegen kann.

Kovac mit klarer Ansage

Weitaus weniger Sorgen macht sich ohnehin Niko Kovac. Der BVB-Trainer erklärte jüngst, dass sich die Gegner zuletzt sehr auf den Angreifer eingestellt und ihn teilweise mit jeweils zwei Spielern gedeckt hatten. Das macht das Leben für Guirassy zwar schwer, eröffnete aber Freiräume für andere Akteure wie etwa Karim Adeyemi.

Weitere Nachrichten für dich:

So konnte der Guineer zwar kein Tor beisteuern, aber dennoch einen wichtigen Beitrag für die Mannschaft leisten. „Für mich bleibt Serhou sehr wichtig und die Lebensversicherung, weil er ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft ist, er strahlt Gefahr aus“, sagte Kovac daher jüngst auch in einem „Sky“-Interview.

Bleibt abzuwarten, welchen Plan sich Bayern München gegen den Star-Stürmer von Borussia Dortmund überlegt hat.