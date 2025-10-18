Szene sorgt bei Bayern – Dortmund für Ärger! BVB-Fans auf 180

Mit viel Spannung wurde vielerorts das Giganten-Duell Bayern – Dortmund erwartet. Beide Teams waren gut in die neue Spielzeit gestartet und wollten diesen Trend auch im „Klassiker“ fortsetzen.

Dieses Vorhaben ging zu Beginn jedoch nur auf Seiten der Gastgeber auf. Die Mannschaft von Vincent Kompany hatte im Spiel Bayern – Dortmund klar die Oberhand. Doch dann sorgte eine Szene für viel Wirbel. Viele BVB-Fans sind auf 180!

Bayern – Dortmund: Kane-Schubser sorgt für Diskussionen

Doch was war passiert? Harry Kane netzte nach 22 Spielminuten per Kopf zur 1:0-Führung ein. So weit, so gut. Doch im Luftzweikampf zwischen Kane und Serhou Guirassy kam es im Vorfeld zu einem Schubser seitens des Bayern-Stürmers. Ein kleiner Stoßer, der jedoch viel Wirkung zeigte. Denn Guirassy kam beim Absprung aus dem Gleichgewicht und konnte die Ecke von Joshua Kimmich folglich nicht mehr verteidigen. Eine strittige Szene.

Sowohl Schiedsrichter Bastian Dankert und auch der Videobeweis hatten jedoch nichts zu beanstanden, die Partie wurde zügig fortgeführt. Das sorgte mancherorts für Verwunderung, unter anderem Lothar Matthäus diagnostizierte am „Sky„-Mikrofon ein klares Foulspiel von Kane. Mit dieser Meinung ist der Weltmeister von 1990 nicht alleine.

„Das Tor darf nie zählen“

In den sozialen Medien wüteten zahlreiche BVB-Fans über das nicht-gepfiffene Foul an Guirassy. Auf „X“ (ehemals Twitter) hieß es etwa: „Na klasse – dann kann man den Videobeweis einstampfen. Das Tor darf nie zählen“, „VAR??? Kane schubst Guirassy klar vorm Kopfball“ oder „Hätte Dortmund das Tor erzielt wäre es zurückgenommen worden! Klares Foul.“

Die Dortmunder Fan-Proteste blieben am Ende jedoch wirkungslos. Bitter aus Sicht des bis dato klar unterlegenen BVB.