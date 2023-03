Bayern – BVB: Pünktlich zum „Klassiker“! Terzic verkündet Hammer-News

26. Bundesliga-Spieltag, „Der Klassiker“, Verfolger gegen Tabellenführer: Ganz Deutschland schaut am Samstag um 18.30 Uhr nach München zum Top-Spiel zwischen Bayern und dem BVB.

In den vergangenen Tagen und Wochen wurde viel über die Personalsituation beider Mannschaften spekuliert. Nun hat Cheftrainer Edin Terzic vor Bayern – BVB Hammer-Nachrichten verkündet.

Bayern – BVB: Zahlreicher Dortmund-Rückkehrer

Jeder Fußballfan wünscht sich, dass bei Bayern – BVB alle Spieler fit sind, damit man ein hochklassiges Spiel sehen kann. Während in den vergangenen Tagen bei einigen Dortmund-Stars ein Fragezeichen hinter einem Einsatz stand, verkündete Cheftrainer Edin Terzic jetzt richtig gute Nachrichten.

Am Freitag (31. März) sagte der Coach auf der Pressekonferenz: „Sechs Spieler kehren zurück, die gegen Köln nicht dabei waren: Gregor Kobel, Emre Can, Salih Özcan, Julian Brandt, Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko.“ Zahlreiche Rückkehrer sind also bereit für den „Klassiker“.

Allerdings erklärte Terzic auch, dass bei Nico Schlotterbeck und Jamie Bynoe-Gittens noch das Abschlusstraining abgewartet wird, um zu sehen, ob es für den Kader zum Topspiel reicht.

Zwei Ausfälle

Zwei Dortmund-Stars werden Terzic allerdings kurzfristig zum Spiel Bayern – BVB nicht zur Verfügung stehen: „Gio Reyna und Thomas Meunier fallen aus. Gio ist erkältet aus der Länderspielreise gekommen und seit gestern flach, Thomas plagt sich seiner über einer Woche mit Rückenproblemen. Er musste gestern das Training abbrechen.“

Dennoch hat die Borussia als Tabellenführer durch die zahlreichen Rückkehrer wieder mehr Hoffnung, in München etwas Zählbares mitzunehmen. Nach dem 6:1-Sieg gegen den 1. FC Köln verloren die Münchener bei Bayer Leverkusen nicht nur mit 1:2, sondern auch die Tabellenführung.

Damit durchbrachen die Westfalen eine Bayern-Serie: Seit 2013 stand der deutsche Rekordmeister nach 25 Spieltagen immer auf Platz eins – und blieb es dann auch bis zum Saisonende. Ob sich das auch in dieser Saison wiederholt? Mit einem Sieg könnte der BVB einen Riesenschritt zur Meisterschaft machen.