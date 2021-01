Leverkusen – Borussia Dortmund: DAS hatte Terzic bereits vorausgesagt

Die Bundesliga startet in ihre nächste englische Woche. Am letzten Spieltag der Hinrunde ist Borussia Dortmund zu Gast in Leverkusen.

Mit Blick auf die Tabelle verspricht die Partie Leverkusen – Borussia Dortmund ein echtes Topspiel zu werden. Die Bayern-Jäger treffen aufeinander.

Leverkusen – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Kann Borussia Dortmund nach dem Dämpfer gegen Mainz 05 wieder zurückschlagen oder setzt sich Bayer Leverkusen vom BVB ab?

Alle Informationen zum Spiel Leverkusen – Borussia Dortmund bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

---------------------------------------

Leverkusen – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

---------------------------------------

Voraussichtliche Aufstellungen:

Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger - Wirtz, Amiri - Diaby, Schick, Bailey

Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Delaney - Sancho, Reus, Brandt - Haaland

---------------------------------------

16.07 Uhr: Vor wenigen Wochen hatte man Terzic noch gefragt, ob er den Kader verkleinern müsse, jetzt weist er auf seine Warnung hin: „Jeder Spieler ist wichtig“, hatte er damals gesagt. Nach Witsel fehlt mit Can eine weitere Stütze im Mittelfeld. Terzic fühlt sich in seiner Annahme nun bestätigt.

Zu den Ausfällen sagt er: „Emre Can und Axel Witsel sind sehr wichtig für die Mannschaft. Morgen wird jemand anderes die Aufgabe übernehmen. Wir sind guter Dinge, dass wir das kompensieren können. Wir haben genug Qualität im Kader.“

14.23 Uhr: Hinter dem Einsatz von Gio Reyna steht noch ein Fragezeichen. „ Gio kehrt heute individuell auf den Platz zurück. Wir müssen noch abwarten, wie die Testergebnisse ausgehen. Wir hoffen, dass er das Abschlusstraining mitmachen kann“, so Terzic.

14.17 Uhr: Borussia Dortmund muss neben Axel Witsel (Achillessehnenriss) , Emre Can (Gelbsperre) auch auf Dan-Axel Zagadou verzichten. „Er wird uns wahrscheinlich zwei bis drei Wochen fehlen“, sagte Terzic.

-------------

Mehr BVB-News:

BVB-Legende Kevin Großkreutz vor Rückkehr nach Dortmund

Borussia Dortmund stolpert beim Tabellenletzten – Fans stinksauer über DIESE Entscheidung

BVB-Star zögert – Vertragsverlängerung oder Wechsel?

----------------

14.00 Uhr: Der BVB hat zur PK geladen, Edin Terzic steht den Journalisten Rede und Antwort. Michael Zorc ist verhindert.

13.22 Uhr: Bei Bayer Leverkusen verzichtet man noch auf den Neuzugang Fosu-Mensah. Trainer Peter Bosz: „Er hat gestern das erste Mal mittrainiert. Das Spiel kommt zu früh für ihn.“

12.39 Uhr: Für Leverkusens Trainer Peter Bosz wird es ein besonderes Spiel. Er hatte den BVB erst vor 2017 fast für ein Jahr trainiert, musste dann aber schnell wieder gehen. Mittlerweile ist er bei Bayer Leverkusen gelandet und leistet dort erfolgreiche Arbeit.

>>> Borussia Dortmund: Top-Talent wohl auf dem Weg zum BVB – seine Quote ist beeindruckend!

11.34 Uhr: Borussia Dortmund musste zuletzt einen Rückschlag verkraften. Gegen das Tabellenschlusslicht Mainz 05 holte der BVB wieder einmal nur ein Remis.

10.02 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Hinrundenspiel der Saison 2020/2021. Zum Abschluss ist Borussia Dortmund zu Gast bei Bayer Leverkusen. Alle Infos rund um die Begegnung bekommst du hier!