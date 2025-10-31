Rückkehr der Tennisbälle! Zoff eskaliert bei Ausgburg – BVB

Noch am Dienstagabend (28. Oktober) unterstützten die Fans von Borussia Dortmund ihr Team im Pokalspiel bei Eintracht Frankfurt, viele mussten sich wegen der frühen Anstoßzeit (18.30 Uhr) wohl oder übel Urlaub nehmen. Nur drei Tage später folgte mit Augsburg – BVB die nächste Auswärtstour. Wieder auf einem Werktag. Diesmal später, aber noch weiter.

Seit Jahren ist den Fans die Ansetzung von weit entfernten Auswärtsspielen zu Bundesliga-Randzeiten ein Dorn im Auge. Bei Augsburg – BVB eskalierte dieser Zoff plötzlich. Und sorgt für das Comeback des Jahres.

Ausgburg – BVB: Fanproteste eskalieren

Wir blicken zurück: Anfang 2014 solidarisierten sich die Fanszenen bundesweit im Kampf gegen eine Öffnung der DFL für einen Investoren-Einkauf. Wochenlang warfen sie Tennisbälle auf den Platz und provozierten so Spielunterbrechungen. Mit Erfolg: Der Investoren-Deal platzte. Nun kehrten die Tennisbälle plötzlich ins Stadion zurück.

Sauer über die andauernden Ansetzungen von weit entfernten Auswärtsspielen an Werktagen oder Sonntagabenden hatten viele Fanszenen schon auf etliche Wege versucht, sich Gehör zu verschaffen. Bislang ohne Erfolg, denn auch an diesem Freitagabend musste die schwarzgelbe Fangemeinde fast 600 Kilometer reisen, um ihren BVB um 20.30 Uhr im Stadion anfeuern zu können.

Die Rückkehr der Tennisbälle

Nun eskalierte der Zoff. Mit einer krassen Protestaktion sorgten die Fans von Borussia Dortmund für Aufsehen. Zum Anpfiff präsentierten sie auf großen Transparenten die Ansage „Wann ihr spielt, entscheiden wir – pro samstags um halb Vier!“ Darunter zeigte eine aufgemalte Uhr erst 20.30 Uhr. Dann flogen plötzlich Tennisbälle, unterbrachen das Spiel und die Uhr änderte sich Minute für Minute bis auf 20:35 Uhr.

Eine Tennisball-Unterbrechung – das gab es seit Februar 2024 nicht mehr. Ein Comeback, das im Netz für Diskussionen sorgte. Viele können den Unmut der treusten Fans verstehen, denen das Fanleben nicht leicht gemacht wird. Andere hatten die Wichtigtuerei der Szenen schon damals gefressen und stänkerte jetzt erneut gegen Ultras & Co.