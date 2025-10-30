Hat Augsburg – BVB Folgen? Knall wohl unausweichlich

Der eine Klub erlebt eine starke Saison, steht in der Tabelle oben, ist im Pokal weiter und auch international läuft es. Beim anderen Verein steht in dieser Spielzeit wohl Abstiegskampf an: Unterschiedlicher könnten die Welten in Augsburg und beim BVB nicht sein.

Nun treffen am 9. Spieltag der FC Augsburg und der BVB aufeinander. Es könnte eine Partie mit weitreichenden Folgen sein. Denn je nach Ausgang ist ein Trainer-Knall wohl unausweichlich.

Augsburg – BVB: Folgen nach Niederlage?

Niko Kovac braucht sich aktuell beim BVB keine Sorgen zu machen. Im Gegenteil sogar. Der Coach befindet sich mit Borussia Dortmund auf einem optimalen Weg, ist in allen drei Wettbewerben gut dabei. Währenddessen brennt beim FC Augsburg der Baum: sieben Punkte aus acht Bundesliga-Spielen und das blamable Aus im DFB-Pokal gegen den Tabellenvorletzten der 2. Bundesliga VfL Bochum (0:1).

Besonders in der Kritik steht dabei natürlich Neu-Trainer Sandro Wagner. Die sportliche Krise verschärft sich und natürlich steht der ehemalige Profi dabei im Fokus. Gerüchten zufolge vermehren sich die Zweifel an Wagner. Haben die FCA-Bosse tatsächlich die Geduld mit dem Coach verloren?

Das könnte bedeuten: Das Bundesliga-Spiel am Freitag (31. Oktober, 20.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund wird wohl zum Endspiel für Wagner. Dann heißt es entweder Siegen oder Fliegen.

Wagner in der Kritik

Wagner selbst ließ nach der Pokal-Schlappe gegen Bochum in gewohnter Manier keine Zweifel zu. „Wie sehr ich verunsichert bin? Ich hoffe, dass Sie es mir jetzt nicht arrogant auslegen. Aber ich bin total überzeugt von unseren Spielern. Und wenn ich das nicht wäre, hätte ich, glaube ich, eine Verunsicherung. Aber ich bin nicht verunsichert, nullkommanull“, sagte der Augsburg-Coach. Dennoch erwartet er mit dem BVB jetzt „ein Riesenbrett“.

Borussia Dortmund sei „sehr gut drauf, hat eine sehr gute Mannschaft, einen sehr guten Trainer“, analysierte der FCA-Trainer, stellte aber auf seine ureigene Art fest: „Kein Trainer würde jetzt sagen: ‚Ohje.‘ Wir wollen ein gutes Heimspiel machen. Aber jetzt nach den zwei Heimspielen große Parolen rauszuhauen, wäre nicht so intelligent.“

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Augsburger gegen den BVB präsentieren werden. Läuft es richtig mies, könnte es das letzte Spiel von Wagner als FCA-Trainer gewesen sein.