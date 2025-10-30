Es herrscht Klarheit! Kovac teilt für Augsburg – BVB wichtige Nachricht mit

Nach anstrengenden 120 Minuten inklusive Elfmeterschießen im DFB-Pokal steht für den BVB die Bundesliga wieder an. Am 9. Spieltag geht es für Borussia Dortmund zum FC Augsburg (31. Oktober, 20.30 Uhr).

Während im Pokalspiel der BVB auf einen Leistungsträger verzichten musste, verkündete Cheftrainer Niko Kovac für die Partie beim FC Augsburg jetzt die wichtige Nachricht: Er ist wieder dabei.

Augsburg – BVB: Kovac atmet auf

Als die Startaufstellung des BVB gegen Frankfurt mitgeteilt wurde, fehlte plötzlich ein Name: Ramy Bensebaini. Der Abwehrspieler war aus der Anfangsformation gar nicht mehr wegzudenken, konnte aber im DFB-Pokalspiel nicht mitwirken. Wie Borussia Dortmund vor dem Anpfiff mitteilte, plagten den 30-Jährigen Rückenprobleme, weshalb er nicht im Kader stand.

Die Sorge war groß, dass Bensebaini jetzt auch im Auswärtsspiel beim FC Augsburg fehlen wird. Doch der algerische Nationalspieler ist fit und einsatzbereit, erklärte Cheftrainer Niko Kovac am Donnerstag (30. Oktober) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. „Er kann wieder mitreisen und spielen.“

Der Abwehrstar war in dieser Saison bisher in jedem Spiel auf dem Platz, absolvierte nur zwei Partien nicht über die kompletten 90 Minuten. Mit zwei Toren und einer Vorlage zeigte er sich auch in der Offensive immer wieder gefährlich.

Süle droht Ausfall

Auch wenn Bensebaini wieder zur Verfügung steht, droht mit Niklas Süle ein weiterer Ausfall gegen den FC Augsburg. „Er hat ein paar Probleme und einen dicken Zeh“, so Kovac. „Wir sind gut durchgekommen“, sagt der BVB-Coach über die anstrengende Pokal-Partie. „Wir haben einige Spieler, die mächtig abgerissen haben.“

Bei Emre Can und Julien Duranville sieht es gut aus. Sie machen Fortschritte und könnten wohl schon bald ihre Comebacks feiern. Duranville wird zunächst bei der U23 Spielpraxis sammeln. „Über die zweite Mannschaft muss er sich Fitness holen“, betont Kovac.