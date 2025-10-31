Augsburg – BVB: Stimmung kippt! Sündenbock kriegt sein Fett weg

Es sollte der Trainer-Coup des Jahres werden – stattdessen herrscht ganz früh großer Frust. Beim FCA läuft es unter Sandro Wagner alles andere als gut. Zwei bittere Klatschen ließen die Stimmung vor Augsburg – BVB nun kippen.

Erst das 0:6 gegen Leipzig, dann das Pokal-Aus gegen Bochum (0:1). Die Stimmung bei den Fuggerstädtern ist im Sinkflug. Überraschend früh schossen nun auch die FCA-Fans gegen den neuen Trainer. Bei Augsburg – BVB bekam Wagner mit zahlreichen Transparenten sein Fett weg. Es wird eng für den Bundesliga-Trainerneuling.

Augsburg – BVB: Fans schießen gegen Sandro Wagner

Zehn Spiele steht er erst an der Seitenlinie der bayerischen Schwaben – doch schon jetzt ist Sandro Wagner mächtig angezählt. Nicht nur die Ergebnisse sprechen gegen ihn. Auch spielerisch bleiben die Augsburger unter ihm noch sehr viel schuldig. Während das Management und die Mannschaft sich noch hinter den 37-Jährigen stellen, haben die Fans nun genug gesehen. Sie schießen scharf gegen den neuen Mann.

Beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund enthüllten sie zum Anpfiff erstmal eine beeindruckende Choreografie über die gesamte Nordwand. Kurz darauf hagelte es aber heftige Kritik. Auf einigen Transparenten bekamen Vereinsführung und Trainer ihr Fett weg:

„Große Worte, keine Taten – wie lange wollt ihr noch warten?“

„Imagewechsel vollbracht: Von der grauen Maus zur Schießbude der Liga“

„Personenkult und Marketingwahn – das sind nicht unsere Werte!“

„Sollen wir euch das Kämpfen beibringen?“

„Niemand ist größer als der Verein“

Heftige Ansagen, die sich eindeutig vor allem gegen Sandro Wagner richten. Der hat nun ein fettes Problem. In der sportlichen Krise hat er nun auch den Rückhalt der Fanszene verloren. Damit wird es jetzt richtig eng für ihn. Sein Debüt als Cheftrainer in der Bundesliga droht ein kurzes Gastspiel zu werden.