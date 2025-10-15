BVB-Hammer beim FC Bayern? Ex-FCB-Star überrascht mit Aussagen

Am kommenden Samstag (18. Oktober, ab 18:30 Uhr) steigt mit dem Bundesliga-Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund eines der absoluten Highlights der Saison. Auf dem Papier gelten die Münchner als klare Favoriten, doch der BVB hofft auf die nächste Überraschung in der Allianz Arena.

Und daran glaubt auch überraschenderweise Lothar Matthäus. Der ehemalige Bayern-Profi traut dem BVB durchaus zu, drei Punkte aus der bayerischen Hauptstadt mitnehmen zu können.

BVB-Coup in München?

Der TV-Experte sieht zwar Bayern in der Pole-Position, aber einen Dortmunder Erfolg hält er für möglich. „Ich wünsche mir, dass es eng und spannend wird. Bayern München ist natürlich die dominante Mannschaft in dieser Saison“, erklärte der Rekordnationalspieler. Trotzdem habe der BVB gute Chancen: „Dortmund hat in München schon häufig gute Spiele gemacht und Punkte mitgenommen.“

Ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse untermauert Matthäus‘ Aussage: Bei den letzten beiden Aufeinandertreffen in München erspielten sich die Schwarz-Gelben ein 2:2 und einen beeindruckenden 2:0-Sieg. Diese Bilanz dürfte dem BVB Selbstvertrauen geben, auch wenn der Gegner aktuell bärenstark auftritt.

Matthäus lobt Dortmund

Die Formkurve der Dortmunder zeigt nach oben. Matthäus lobt: „Sie haben einen Lauf, sind nicht erst seit dieser Saison ungeschlagen, sondern auch schon im letzten Viertel der vergangenen Saison.“ Nach einem holprigen Start unter Niko Kovac hat der BVB mittlerweile eine gefestigte Mannschaft, die sich auch in München etwas ausrechnet.

Doch der Rekordmeister bleibt der Maßstab. Die bisherigen Leistungen von Bayern in dieser Saison sucht ligaweit ihresgleichen. „Aufgrund der überragenden Performances, die der FC Bayern in der bisherigen Bundesliga-Spielzeit gezeigt hat, gilt Bayern momentan immer als Favorit“, so Matthäus. Nichtsdestotrotz hofft er auf ein packendes Spiel zweier Top-Teams.