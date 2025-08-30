Name geändert: Ex-BVB-Star sorgt für Verwirrung

Ob beim BVB, in der Premier League oder der Nationalmannschaft: Auf Erling Haalands Tore ist Verlass. Der Norweger wuchs in Dortmund zu einem der besten Neuner weltweit. Aktuell sorgt der 25-Jährige mit einer besonderen Entscheidung für Verwirrung – auch bei seinem Coach.

Denn der Ex-BVB-Star nimmt eine Namensänderung vor – zumindest auf seinem Trikot. Ab den kommenden Länderspielen trägt Haaland seinen gesamten Nachnamen auf dem Trikot: „Braut Haaland“. In Norwegen eine gängige Praxis. Doch was steckt hinter der Entscheidung des Stürmers?

Ex-BVB-Star: Neuer Name auf dem Trikot

Bei den beiden Namen handelt es sich um die Nachnamen seiner beiden Eltern: Braut, Mutter. Haaland, Vater. Mit Alf-Inge Haaland dürften die meisten Fußballfans noch bestens vertraut sein. Erlings Vater spielte selbst in der Premier League für Manchester City. Doch auch seine Mutter, Gry Marita Braut, verdiente sich in Norwegen einen Namen als Siebenkämpferin.

Für ihren Sohn Grund genug, fortan den Namen beider Elternteile auf seinem norwegischen Trikot zu tragen. Obwohl dies in Norwegen durchaus üblich ist, überraschte die Entscheidung selbst Haalands Nationalmannschaftstrainer Stale Solbakken: „Das ist sein Name, also ist es nicht schwieriger. Ich wusste bisher nichts davon“, gestand der 57-Jährige gegenüber der „Marca“.

Haaland in der WM-Quali

Auf Haalnds Leistungen dürfte sich die Entscheidung nicht auswirken. Die Norweger haben die WM-Quali mit vier Siegen in vier Spielen fest im Blick. Haaland traf dabei in allen Spielen. Darauf lässt sich aufbauen – auch mit neuem Trikot-Flock.

Die Trikotverkäufe des Nationalspielers dürften durch die Neuerung zusätzlich angekurbelt werden. Falls dafür beim norwegischen Superstar überhaupt noch Luft nach oben bestand. Ob der Ex-BVB-Stürmer die Änderung bald auch auf seinem Vereinstrikot übernehmen wird, bleibt offen.