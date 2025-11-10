Bundesliga bald im Free-TV? Sky-Beben lässt Fußballfans aufhorchen

RTL greift tief in die Tasche und kauft Sky Deutschland komplett auf. Zwei große Sport-Player sind damit künftig unter einem Dach. Kooperationen gab es schon zuvor – mit der Übernahme könnten die ein neues Level erreichen.

„Hochwertiger Live-Sport wird kein reines Luxusgut“, sagte RTL-Chef Stephan Schmittler und verriet bei der Verkündung der Übernahme im Juli, man habe fest vor, durch die Kooperation mehr Sport im frei empfangbaren Fernsehen zu zeigen. Hievt RTL am Ende gar die Bundesliga ins Free-TV? Das wäre ein weiterer Hammer, von dem der ein oder andere Fußballfan jetzt träumt. Spoiler vorweg: Das wird wohl auch ein Traum bleiben.

Bundesliga im Free-TV?

Schon seit einigen Jahren kooperieren Sky und RTL. Mehrere Formel-1-Rennen pro Saison wurden per Sublizenz parallel übertragen. Und auch bei Premier League und Europa bzw. Conference League wanderten Partien von hier nach da. Nun aber geht der Kölner Sender den ganz großen Schritt und übernimmt den Pay-TV-Anbieter komplett (hier die Details zum Deal).

Was die Sport-Partnerschaft angeht, eröffnet das den beiden TV-Riesen völlig neue Möglichkeiten. Wandert die Formel 1 bald etwa wieder ganz ins frei empfangbare Fernsehen? Oder wieder mehr hinter die Bezahlschranke? Und was geht bei der Bundesliga?

Rechte-Paket begrenzt Möglichkeiten

Deutschlands Fußball-Oberhaus bleibt das absolute Zugpferd von Sky. Würde die ins Free-TV wandern, hätte RTL überragende Einschaltquoten sicher – doch es wäre auch der Todesstoß für Sky. Und RTL dürfte sich den Anbieter kaum unter den Nagel gerissen haben, um ihn zu opfern.

Ganz abgesehen davon ist eine komplette Bundesliga-Umplatzierung ins frei empfangbare Fernsehen auch rechtlich gar nicht möglich. Sky hat bei der DFL-Ausschreibung die Pay-TV-Rechte an Freitags- und Samstagsspielen erworben. Und die müssen auch hinter der Bezahlschranke bleiben. Rechte-Inhaber haben zwar die Möglichkeit, sogenannte „Free-Trial-Spiele“ per Sublizenz zu vergeben, um die Sportart ins Frwee-TV-Schaufenster zu stellen. Das ist allerdings eine vom Bundesliga-Verband streng reglementierte Ausnahme.

Schmittler stellt aber in Aussicht, dass beispielsweise einzelne DFB-Pokalspiele von Sky zu RTL wandern und damit gratis zu sehen sein werden. Hier hat sich Sky wieder alle Live-Rechte gesichert, RTL immerhin ein Highlight-Paket.