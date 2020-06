Bundesliga: Mainz-Mitglied kündigt und trifft unglaubliche Aussagen - "Mittlerweile beim Africa-Cup"

Mainz. Die Bundesliga bezieht dieser Tage eindeutig Stellung. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz, solidarisieren sich weltweit Millionen von Menschen mit der Black-Lives-Matter-Bewegung.

Auch die Vereine der Bundesliga und ihre Spieler gedenken dem Verstorbenen mit Kniefällen vor dem Anpfiff oder anderen Botschaften. Der FSV Mainz 05 bezieht jetzt nochmal ganz deutlich Stellung gegen Rassismus und veröffentlicht ein unfassbares Kündigungsschreiben eines ehemaligen Mitglieds.

Bundesliga: Mainz veröffentlicht Kündigungsschreiben und gibt ehemaligem Mitglied Contra

Die kuriose Kündigung veröffentlichte der Verein am Montag auf seiner Homepage. Von Seiten des Vereins hieß es, dass man sich aufgrund der unakzeptablen Begründung dazu entschieden habe, das Schreiben und die Antwort des Vereins zu veröffentlichen.

------------

Das ist der 1. FSV Mainz 05:

gegründet am 16. März 1905

Stadion: Opel-Arena (33.305 Plätze)

stiegen 2004 unter Jürgen Klopp zum ersten Mal in die Bundesliga auf

Seit 2009 ununterbrochen im Oberhaus dabei

------------

So schreibt das nun ehemalige Mitglied, es könne sich nicht mehr länger mit dem Verein identifizieren, da man in der Bundesliga den Eindruck vermittelt bekäme, man sei mittlerweile beim Africa-Cup. Deutsche Talente bekämen kaum noch Chancen heißt es weiter.

Gerade nach den jüngsten Geschehnissen machen diese Aussagen betroffen. Hier findest du die von Mainz veröffentlichte Kündigung im Wortlaut:

„Ich kann mich mit diesem Verein (Profifußball) schon seit Monaten nicht mehr identifizieren! Mittlerweile bekomme ich den Eindruck vermittelt, dass ich beim Africa-Cup bin, anstatt in der deutschen Bundesliga. Ich weiß was jetzt kommt, aber nein, ich bin auf keinen Fall rassistisch veranlagt - das verbitte ich mir. Nur, was zuviel ist, ist zuviel.

(…)

Aber wenn seit Wochen in der Startformation neun (!!!) dunkelhäutige Spieler auflaufen und deutschen Talenten kaum noch eine Chance gegeben wird, dann ist das nicht mehr mein über die Jahre liebgewonnener Verein. (…) Ein Noveski, Bungert, Rose, Babatz, Weiland, Bell usw standen für Werte und Mentatlität. Das waren Kerle, die mit Herzblut dabei waren (…).“

Der Verein macht in dieser Situation das einzig Richtige und rückt kein Stück von seiner Position ab. Mehr noch, die Mainzer geben dem Schreiber Contra und widerlegen seine „Argumente“.

Alle Informationen zum Tod von George Floyd und den Protesten in den USA findest du hier >>

„Auch wenn wir normalerweise Kündigungen bedauern und um jedes Mitglied leidenschaftlich kämpfen, können wir unser Bedauern in Ihrem Fall nicht ansatzweise ausdrücken“, heißt es in der Antwort des Mainzer Fanservices.

---------------

---------------

„Für uns spielen Hautfarben oder andere gruppenbezogene Merkmale von Menschen schlicht keine Rolle. Für uns zählt nur, dass jemand Mensch ist und unsere Werte teilt“, heißt es weiter. Der Verein stellt sich ausdrücklich hinter seine Spieler, die in den vergangenen Wochen ihrerseits auch schon ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt hatten.

Die komplette Antwort des Vereins auf die Kündigung, findest du hier >>>

Viel Lob für den Verein

Auf Social-Media wird der FSV für seine Aktion gelobt. Die Fans sind begeistert von der Antwort des Vereins. Hier ein Auszug der Reaktionen: