Bundesliga: FC Bayern München geschockt! Chelsea mit Mega-Angebot für Bayern-Star

München. Während die Suche nach starken Neuzugängen beim FC Bayern München voll im Gange ist, schockt den Branchenprimus der Bundesliga nun ein Gerücht aus England.

Demnach interessierte sich der FC Chelsea für einen Top-Star der Bayern – und bereitet offenbar noch für diesen Winter ein Mega-Angebot vor. Die Münchener haben auf seiner Position keine echte Alternative. Ein großes Problem für den Tabellendritten der Bundesliga.

Bundesliga: Mega-Angebot für Bayern-Star?

Der FC Chelsea streckt die Fühler nach dem Linksverteidiger der Bayern, David Alaba, aus. Das berichtet die englische Zeitung „The Sun“. Für den 27-jährigen Stammspieler ist der Londoner Klub offenbar bereit, tief in die Tasche zu greifen.

David Alaba ist beim FC Bayern München fast nicht wegzudenken. Foto: imago images/MIS

70 Millionen Euro bieten die „Blues“ dem FC Bayern für Alaba demnach. Die Münchener wollen ihren Stammspieler aber eigentlich nicht verkaufen. Im Kader der Bayern ist der Österreicher der einzige gelernte Linksverteidiger.

Wohl auch deshalb erklärte ihn sein Trainer erst kürzlich als unverzichtbar. Im Trainingslager in Katar sagte Hansi Flick auf die Frage, ob Alaba unverkäuflich sei: „Das würde ich so stehenlassen, absolut.“ Ob 70 Millionen Euro ausreichen, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen?

----------

----------

Alaba selbst zeigte sich in der Vergangenheit offen für Veränderungen in seiner Karriere, wollte sich nie auf den FC Bayern München festlegen. So erklärte der Österreicher erst im vergangenen Sommer: „Ich bin kein Spieler, der weit in die Zukunft blickt. Aber ich könnte mir alles vorstellen.“ Da er bei den Bayern jedoch eine der wichtigsten Stammkräfte ist, dürfte ein Wechsel zurzeit unwahrscheinlich sein.

----------

Das ist David Alaba:

Geboren am 24. Juni 1992 in Wien.

Alaba lernte das Fußballspielen in der Jugend von Austria Wien.

2008 schloss er sich der U19 des FC Bayern an.

Seit 2010 ist der Linksverteidiger Teil des Münchner Profikaders.

----------

Alaba spielt mit einer Unterbrechung (Leihe nach Hoffenheim) seit 2010 bei Bayern München. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2021. Das Portal „transfermarkt.de“ schätzt seinen Marktwert auf 65 Millionen Euro. (the)