Bundesliga droht heftige Fan-Eskalation – bei diesem Vorhaben ist Zoff vorprogrammiert

Kommt es jetzt zum großen Knall? In der Bundesliga droht der nächste heftige Zoff. Denn oft laufen die Interessen der Liga gegen das, weshalb die Fans dem Sport ihre Treue geschworen haben. Plakate und Meinungsaustausche sind keine Seltenheit.

Doch jetzt liebäugelt die Bundesliga mit einer Idee, die in der Fan-Szene das Fass zum überlaufen bringen könnte. Die Streitfrage um einen Investor wird wieder aufgetischt – und bei den Fans schrillen die Alarmglocken.

Bundesliga: Kritik an DFL-Plänen

„DFL & Investoren: Wir haben euch im Blick“ – Anfang November hing dieser Banner in zahlreichen Stadien der 1. und 2. Bundesliga. Die aktiven Fanszenen sind sich bei kaum einem anderen Thema so einig: Sie lehnen den Einstieg eines Investors bei der DFL deutlich ab.

Obwohl eine erste Abstimmung über das Vorhaben in diesem Jahr selbst unter Vereinsvertretern keine Mehrheit fand, war der Jubel der Fans groß. Doch jetzt kommt dieses heikle Thema in der Bundesliga wieder auf den Tisch.

Abstimmungstermin steht

Fest steht, dass es eine zweite Abstimmung geben wird – und zwar noch in diesem Jahr. Am 11. Dezember ist es so weit, das kündigte die DFL nun offiziell an. Mit einem weiterentwickelten Konzept zur „strategischen Vermarktungspartnerschaft“ will man nun die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit bei den Klubs erreichen.

Für den Deal soll ein möglicher Investor mit sechs bis neun Prozent an den TV-Einnahmen der Bundesliga beteiligt werden und dafür bis zu eine Milliarde Euro zahlen. So wolle man auch international konkurrenzfähig bleiben und auf neue Herausforderungen reagieren.

Bundesliga: Fan-Protest sicher

Dass die DFL die Abstimmung ausgerechnet in der Länderspielpause verkündet, ist sicherlich Kalkül. Doch in Vergessenheit dürfte das Thema bis zum kommenden Spieltag keinesfalls geraten.

Vielmehr ist der nächste stadion-übergreifende Protest der aktiven Fanszenen quasi sicher. Und sollten die Verein dem Vorhaben letztlich zustimmen, könnte die Stimmung in den Bundesliga-Stadien vielleicht sogar eskalieren.