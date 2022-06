Bundesliga: DFL veröffentlicht Spielplan – DAS bringt die Fans sofort auf die Palme

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Jetzt ist es raus: Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat den Spielplan für die kommende Saison 2022/23 der Bundesliga und 2. Liga veröffentlicht.

Beim Blick auf den Spielplan der Bundesliga und der 2. Liga fällt vielen Fans eine Sache auf, die überhaupt nicht gut an kommt. Grund dafür ist die Fußball-WM in Katar.

Bundesliga: DFL veröffentlicht Spielplan

Millionen Fans der 36 Klubs aus der Bundesliga und der 2. Liga haben auf diesen Freitag (17. Juni) gewartet. Der Spielplan für die Saison 2022/23 ist nämlich endlich veröffentlicht worden.

Das Eröffnungsspiel bestreiten am Freitag, 5. August 2022, der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt um 20.30 Uhr im Frankfurter Deutsche Bank Park. Die Partie wird live bei DAZN sowie im Free-TV bei SAT.1 übertragen. Es wird bereits das 103. Aufeinandertreffen beider Klubs in der Bundesliga sein.

⚽️🗓️✔️



Die Spielpläne 2022/23 der #Bundesliga und 2. Bundesliga sind verfügbar.



Das Auftaktspiel in der Bundesliga bestreiten @Eintracht und der @FCBayern (05.08.), in der 2. Bundesliga @Rote_Teufel und @Hannover96 (15.07.).



Die Spielpläne ➡️ https://t.co/CRMZ4Ig1i3 pic.twitter.com/D4uGhGXr73 — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) June 17, 2022

Für die DFL-Experten war die Spielplan-Gestaltung, wenn auch mit Computer-Hilfe, für diese Saison eine besonders komplexe Tüfteilei. Da die Fußball-WM im Wüstenstaat Katar aus klimatischen Gründen nicht im Sommer ausgetragen werden kann, sondern erst im Winter, muss eine zweimonatige Winterpause eingelegt werden.

Bundesliga: Fans wütend über zweimonatige Winterpause

Deshalb wird die Hinrunde in der Bundesliga nach dem 15. Spieltag und die der 2. Liga nach dem 17. Spieltag (11. bis 13. November) unterbrochen.

Bei den Zuschauern stößt das wütend auf. „Das ist so brutal, die Spieler haben wirklich nie Zeit um mal zu regenerieren. Fast keine Sommerpause, keine Winterpause, und zwischendurch bis zu 9 Spiele in einem Monat“, schreibt ein Fußball-Fan auf Twitter.

Weitere Reaktionen zum neuen Spielplan der Bundesliga:

„Kein Bock auf zwei Monate Winterpause wegen dieser scheiß WM.“

„Mitten in der Saison kommt einfach die ach so geile WM in Katar dazwischen. Und das für zwei Monate. So nervig.“

„So eine lange Winterpause? Was für ein scheiß...“

„Erst so ein scheiß Auftakt für uns und dann noch diese lange unnötige Winterpause.“

„Ich könnte kotzen, wenn ich diesen Spielplan sehe.“

Nach der Winterpause geht es im Oberhaus am 20. Januar und in der 2. Liga am 27. Januar weiter. Die Saison endet dann jeweils am 27./28. Mai 2023 (Hier geht es zum kompletten Spielplan). (oa)