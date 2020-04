Bundesliga: DFL-Sitzung im Live-Ticker – wie sieht der große Masterplan aus?

Am Donnerstag tagen die DFL und die 36 Profivereine der 1. und 2. Bundesliga. Zentrales Thema der Sitzung: Welchen Masterplan zur Fortsetzung der Saison stellt die Liga der Politik vor?

Eine Woche später (30. April) berät die Sportministerkonferenz der Länder dann mit der Bundesregierung, wann der Ball in der Bundesliga tatsächlich wieder rollen soll.

Bundesliga: DFL-Sitzung im Live-Ticker

Ganz Fußball-Deutschland blickt also zunächst auf die Sitzung der DFL, und dann auf die Gespräche mit Angela Merkel in Berlin.

Alle Infos zur DFL-Versammlung und zum weiteren Vorgehen in der Bundesliga gibt’s in unserem Live-Ticker.

Mittwoch, 22. April

18.39 Uhr: BVB befürchtet Wettbewerbsnachteile bei Heimspielen ohne Fans

Borussia Dortmund befürchtet Wettbewerbsnachteile, falls die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzte Saison in der Fußball-Bundesliga ohne Zuschauer fortgesetzt wird. „Wenn du die über 80 000 Fans, alleine die fast 25 000 auf der Südtribüne, auf einmal nicht mehr in deinem Rücken hast, ist das sicherlich kein Vorteil“, sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl, der „Sport Bild“.

Der gegenwärtige Tabellenzweite ist in dieser Spielzeit bislang die heimstärkste Mannschaft und hat vor eigenem Publikum auch die meisten Tore aller Konkurrenten erzielt. Die sogenannte Gelbe Wand auf der größten Stehplatztribüne Europas gilt als besonders laut. Das sieht auch Nationalspieler Emre Can so: „Es ist jetzt kein Vorteil für uns, dass wir ohne Zuschauer spielen müssen - da muss man ehrlich sein“, sagte der 26-Jährige.

15.13 Uhr: Sportrechtler zu Fußball-Geisterspielen: „Ein gewagtes Spiel“

Der Sportrechtsexperte Michael Lehner lehnt Geisterspiele im Fußball wegen der unabwägbaren Risiken strikt ab und plädiert für einen Abbruch der Bundesligasaison. „Für mich ist die Problematik des Gesundheitsschutzes nicht gelöst“, sagte der in Heidelberg ansässige Rechtsanwalt am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Ein positiver Fall mit Quarantäne-Verpflichtung würde alles wieder durcheinander werfen. Es ist ein gewagtes Spiel, fast ein Roulettespiel.“ Die Ministerpräsidenten der Länder halten eine Fortsetzung der Saison ohne Zuschauer ab Mitte Mai für denkbar.

11.54 Uhr: Spahn offen für Fußball-Geisterspiele mit Schutzvorkehrungen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich erneut offen für Fußball-Geisterspiele ohne Publikum unter besonderen Schutzvorkehrungen wegen der Coronavirus-Pandemie gezeigt. „Wenn das gelingen kann bei minimiertem und so gut wie möglich ausgeschlossenem Infektionsrisiko, dann kann das sicherlich gehen“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Dies sei nun zu bewerten.

Spahn verwies darauf, dass es für Millionen Fans in Deutschland wichtig und auch ein Stück Normalität wäre, wenn man am Fernsehen Spiele miteinander zu Hause in der Familie verfolgen könnte - allerdings nicht in größeren Gruppen. Dies könne für Fußball gelten, aber auch für andere Sportarten.

Die Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga pausieren bis mindestens zum 30. April. An diesem Donnerstag will die Deutsche Fußball Liga über weitere Schritte und eine mögliche Saisonfortsetzung mit Geisterspielen beraten.

8.21 Uhr: Das passiert am Donnerstag

Auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga wird an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) das Konzept für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 1. und 2. Bundesliga vorgestellt. Das von der Task Force „Sportmedizin/Sonderspielbetrieb“ unter der Leitung von DFB-Chefmediziner Tim Meyer erarbeitete Strategiepapier soll den Vertretern der 36 Profivereine im Detail erläutert werden und als Grundlage für die von der Liga im Mai erhoffte Fortsetzung der Saison dienen. Nicht zu erwarten ist die Festlegung auf einen konkreten Termin für den Neustart, da dieser maßgeblich von der Politik und den Gesundheitsexperten bestimmt wird.

Bereits um 10.00 Uhr beginnt die Sitzung des Exekutivkomitees der Europäischen Fußball-Union, das sich mit dem internationalen Terminkalender befasst. Erwartet wird die Terminierung der Frauen-EM 2021, die voraussichtlich in den Sommer 2022 verschoben wird.