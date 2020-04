Bundesliga: Gewerkschaft der Polizei fürchtet Geisterspiel-Chaos - „verheerend“

Es regt sich weiterhin Kritik gegen die Fortsetzung der Bundesliga ab dem 9. Mai!

Nachdem bereits einige Fan-Gruppen und das Robert-Koch-Institut Kritik an einem möglichen Neustart der Bundesliga geäußert hatten, meldet sich jetzt auch ein Vertreter der Gewerkschaft der Polizei in der Debatte zu Wort – und zeichnet ein gefährliches Szenario.

Bundesliga: Geisterspiele trotz aller Hygienevorschriften eine Gefahr

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Jörg Radek macht sich besonders Sorgen um mögliche Fan-Ansammlungen vor den Stadien, sollte der Spielbetrieb der Liga wieder aufgenommen werden.

„Die Stadien werden zu einem potenziellen Ziel von Fans, die ihr Team unterstützen wollen. Das wäre verheerend“, sagte Radek in einem Gespräch mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

Ein Aspekt, der laut Radek dafür spricht, dass sich die DFL in ihrem am Donnerstag vorgelegten Konzept nicht mit allen Auswirkungen einer Wiederaufnahme der Bundesliga beschäftigt habe. Abgesehen davon seien Menschenansammlungen während der Corona-Pandemie schlicht unerlaubt. „Das ist nicht nur verboten, es wäre auch unverantwortlich“, so Radek.

---------------

Das sind die Hygienevorschriften der DFL:

Personalisierte Getränkeflaschen

Temperaturkontrolle bei Betreten des Trainingsgeländes

Auf den Trainerbänken soll nur jeder zweite oder dritte Sitz benutzt werden

Keine Einlaufkinder, keine Maskottchen

Kein Handshake, keine Teamfotos

Türklinken nicht mit der Hand berühren

---------------

Trotz aller Bemühungen und Vorschriften: Geisterspiele seien „eine Gefahr, auch wenn der Veranstalter im Stadion alles tut, damit Hygienevorschriften eingehalten werden, um das Infektionsrisiko so niedrig wie möglich zu halten.“

Ob die Bundesliga tatsächlich wie geplant am 9. Mai zurück in dann leere Stadien kehrt, ist weiter ungewiss. Seitdem die DFL ihr Konzept vorgelegt hat, diskutiert nun besonders die Politik, ob die Maßnahmen ausreichen, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

---------------

---------------

Um zu verhindern, dass sich Fußball-Begeisterte in größeren Gruppen versammeln, wurde unlängst auch eine Übertragung der Geisterspiele im Free-TV diskutiert.

Ganz egal wann die Geisterspiele starten, Radek hat einen Wunsch: „Mein Appell an die Fans lautet: Bleibt zu Hause!“ (mh)