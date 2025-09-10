Hammer-News! Superstar ist in die Bundesliga gewechselt

Die Bundesliga hat einen neuen Superstar präsentiert. Christian Eriksen ist offiziell in die Bundesliga gewechselt. Der 33-Jährige schließt sich dem VFL Wolfsburg an.

Der Däne, der nach seinem Vertragsende bei Manchester United vereinslos war, hat beim Bundesligisten unterschreiben. Dies machte der VFL Wolfsburg am Mittwoch (10. September) offiziell.

Bundesliga: Wolfsburg lockt Eriksen

Der Mittelfeldspieler ist bereits in Wolfsburg angekommen und hat die Wolfsburg-Fans mit einer Videobotschaft begrüßt: „Ich kann es nicht erwarten euch im Stadion zu sehen. Hoffentlich werden wir großes erreichen.“ Der dänische Rekord-Nationalspieler folgt dem Ruf des neuen Wolfsburger Sport-Geschäftsführers Peter Christiansen. Christiansen, ebenfalls Däne, hat seinen Landsmann wohl überzeugen können.

Mit fünf weiteren Dänen im Kader verstärkt der Bundesligaverein seine skandinavische Achse. Auch wenn der VfL im zentralen Mittelfeld gut besetzt ist, könnte Eriksens Erfahrung die Mannschaft weiterbringen.

Eriksens will WM-Chance wahren

Eriksen hat in seiner Karriere über 300 Premier-League-Spiele sowie mehr als 100 Partien in der Champions und Europa League absolviert. Zuletzt hielt er sich in Schweden bei Malmö FF fit. Mit dem Wechsel in die Bundesliga hofft Eriksen, seinen Platz im dänischen Nationalteam zurückzuerobern.

Bei Wolfsburg soll der Bundesligaverein eine Plattform für ihn sein, um sich erneut zu beweisen. Sein Ziel bleibt die Teilnahme an der kommenden Weltmeisterschaft.

