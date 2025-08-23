Die Bundesliga hat gerade erst begonnen – doch die Fans geben schon verzweifelt auf

Endlich wieder Bundesliga! Über drei Monate mussten die deutschen Fußball-Fans warten, ehe sie ihre Lieblingsmannschaften endlich wieder in gewohnter Umgebung sehen durften. Vorfreude, Spannung, Aufregung – all das hatte sich in den letzten Tagen bei ihnen angestaut.

Wie immer galt zu Saisonbeginn natürlich die Hoffnung auf eine spannende Spielzeit mit möglichst spannendem Titelkampf. Doch genau diese Hoffnung blies das Eröffnungsspiel der Bundesliga am Freitagabend (22. August) nach nur 45 Minuten aus. Nach der Machtdemonstration (mehr zum Spiel liest du hier) der Bayern gaben viele Fans anderer Vereine gleich auf.

Bundesliga: Bayern versenkt Leipzig

Ein halbes Dutzend Tore schenkte der Rekordmeister seinem Gegner zum Saisonauftakt ein. An sich erstmal keine Seltenheit und eine Erfahrung, die schon viele Teams machen mussten. Doch dass den Bayern dies gegen eine Mannschaft gelang, die eigentlich zum Konkurrentenkreis um die vorderen Plätze gehören sollte, spricht Bände.

Trotz Verletzung von Jamal Musiala, trotz Transfer-Diskussionen, trotz angeblich dünnem Kader versenkte Bundesliga-Primus Bayern die Leipziger. Dabei ließ man keinen Zweifel aufkommen: Der Weg zur Meisterschaft kann einmal mehr nur über München führen. Für die Bundesliga ist dieser Kader mit einer Offensive um Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz schlicht viel zu gut.

Fans resignieren

Entsprechend waren es vor allem die Fans von anderen Vereinen, die im Netz nach nur einer Halbzeit (beim Stand von 3:0) der neuen Saison bereits resignierten. „45 Minuten gespielt, Bayern ist deutscher Meister“, lautete einer der verzweifelten Kommentare. „Bayern wird Meister mit +30 Punkten Abstand, Rennen um Vizemeisterschaft wird dagegen spannender“, legte sich beispielsweise auch einer aus dem Frankfurter Lager bei „X“ fest.

„Ernsthaft jetzt, denen kannst du die Schale direkt nach Abpfiff geben“, hieß es im Netz außerdem. Die zahlreichen Kommentare spiegelten die frustrierte Stimmung vieler Fans wider, dass der Titelkampf der Bundesliga in diesem Jahr wohl wenig spannend wird.

Denn während sich Leipzig von der Klatsche erstmal berappeln muss, plagen auch die anderen Bayern-Konkurrenten Probleme. Bayer Leverkusen hat einen XXL-Umbruch inklusive neuem Trainer vollzogen. Borussia Dortmund kommt auf dem Transfermarkt nicht voran und hat viele Baustellen offen. Eintracht Frankfurt hat wie schon im Winter einen Top-Stürmer verloren. Bis sich diese Teams gefunden haben, könnte Bayern, so die Sorge vieler Bundesliga-Zuschauer, schon längst uneinholbar enteilt sein.