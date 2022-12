Brasilien: Schock für WM-Favorit! Pleite gegen Kamerun und jetzt auch noch DAS

Brasilien gilt als einer der Top-Favoriten auf den WM-Titel. Bei der Weltmeisterschaft in Katar überzeugte die Seleção zunächst mit zwei Siegen gegen Serbien (2:0) und die Schweiz (1:0). Im dritten Gruppenspiel handelte sich der fünffache Weltmeister eine Pleite gegen Kamerun (0:1) ein.

Und jetzt kommt es für Brasilien noch dicker. Superstar Neymar ist ohnehin schon angeschlagen und jetzt fallen zwei wichtige Spieler wohl für den Rest des Turniers aus. Der WM-Traum der Brasilien bekommt einen heftigen Dämpfer.

Brasilien bei WM im Verletzungspech

Im letzten Gruppenspiel gegen Kamerun biss sich die Seleção an Kameruns Keeper Epassy die Zähne aus und verlor am Ende sogar mit 0:1 durch einen Treffer von Vincent Aboubakar in der Nachspielzeit. Nur dank des besseren Torverhältnisses behielt Brasilien dann aber doch Platz eins in der Gruppe.

Weiter geht es für Brasilien bei der WM schon am Montag (5. Dezember). Im Achtelfinale heißt der Gegner Südkorea. Wer gegen die Asiaten aber auf dem Platz stehen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch fraglich.

Superstar Neymar verletzte sich bereits im ersten Gruppenspiel gegen Serbien am Knöchel und sitzt seitdem auf der Tribüne. Noch ist er nicht zurück im Mannschaftstraining, die Chancen auf einen Einsatz im Achtelfinale stehen schlecht. Angeschlagen ist zudem Alex Sandro. Er verletzte sich gegen die Schweiz an der Hüfte. Sein Einsatz gegen Südkorea ist fraglich.

Telles und Jesus droht WM-Aus

Beim Spiel gegen Kamerun verletzten sich nun auch noch Alex Telles und Stürmer Gabriel Jesus – beide mussten mit einer Knieverletzung vorzeitig runter. Nach Informationen von Sportjournalist Fabrizio Romano ist das Turnier für Jesus beendet, er wird nicht mehr zum Einsatz kommen können. Und auch bei Telles gibt es demnach nur wenig Hoffnung.

Brasiliens Nationaltrainer Tite ist angesichts der vielen Verletzungen etwas ratlos: „Schwere Frage. Die körperlichen Voraussetzungen werden höher und höher. Es gibt kürzere Intervalle zwischen den Spielen“, sagte der 61-Jährige. „Außerdem ist die WM mental sehr fordernd. Es saugt dich aus.“