Brasilien – Südkorea: Angst? Trick? Mysteriöse Szene lässt Zuschauer rätseln

Brasilien – Südkorea: Dieses Achtelfinale war schnell entschieden. Schon nach 12 Minuten führte der Favorit 2:0, zur Pause gar 4:0.

Doch eine mysteriöse Szene ließ die Zuschauer von Brasilien – Südkorea rätseln. Vor dem Elfmeter zum 2:0 sorgte Stürmer Raphina für Fragezeichen. War es ein Trick? Oder bekam er etwa Angst?

Brasilien – Südkorea: Raphina und Neymar: Elfmeter-Trick oder Schiss?

Die Gruppenphase war für Brasilien mehr Quälerei als Zauberei. Doch im Achtelfinale schlug der Titelfavorit der WM 2022 den Knoten durch. Wie entfesselt spielte die Selecao auf und Südkorea in Grund und Boden.

Schon nach sechs Minuten ging sie durch Vinicius Junior in Führung, per Foul-Elfmeter erhöhte Neymar nur fünf Minuten später auf 2:0 – eine sehr frühe Vorentscheidung. Eine Szene unmittelbar vor dem Strafstoß ließ die Fans aber nicht los.

Raphina schnappt sich den Ball

Das war passiert: Gerade erst hatte Schiedsrichter Clement Turpin nach dem Foul an Richarlison auf den Punkt gezeigt, da schnappte sich Raphinha auch schon den Ball. „Wie bitte? Raphinha?!“, dachten sich alle Zuschauer. Denn in Brasilien ist ungeschriebenes Gesetz: Wenn einer die Elfmeter schießt, dann Superstar Neymar.

Verwirrung vor den TV-Geräten und auch im Stadion. „Neymar! Neymar!“, riefen die Fans. Doch Raphinha machte keine Anstalten, die Kugel wieder herzugeben. Sekundenlang hatte er den Ball in den Händen, versteckte ihn hinter seinem Rücken und wartete, bis Torwart Seung-Gyu Kim in seinen Kasten ging. Dann drehte er sich plötzlich um und drückte dem herangetretenen Neymar den Ball in die Hand.

War es eine Verwirrungstaktik? Hatte Raphina etwa Schiss bekommen? Oder hatte er sich von den Fans beeindrucken lassen? Im Netz wurde fleißig gerätselt.

Hier einige Kommentare:

„Raphinha trägt den Ball nur für Neymar.“

„Was für eine Demut von Raphinha, Neymar den Elfmeter zu geben“

„Wen dachte Raphinha da täuschen zu können?“

„Die Menge fordert Neymar, Raphinha, der zum Elfmeterpunkt gelaufen ist, gibt ihm den Ball.“

„Raphinha spürte den Druck von Neymar und übergab ihm den Ball vor dem Elfmeter.“

„Neymar demütigt Raphinha!“

„Clever von Raphinha, den Ball zu nehmen, damit Korea bis zur letzten Sekunde nicht weiß, dass Neymar den Elfmeter ausführt.“

„Raphinha war nur da, damit der Torhüter Neymar nicht aus seiner Konzentration bringen konnte.“

„Der Druck hat ihn umgebracht.“

Ob Druck oder Trick, am Ende war es eine richtige Entscheidung. Neymar versenkte den Ball cool, brachte sein Team bei Brasilien – Südkorea 2:0 in Führung und ließ den WM-Knoten der Selecao endgültig platzen.