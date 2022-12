Boxing Day: Premier League trotzt der Katar-WM – Fans aus dem Häuschen

Über Weihnachten blicken deutsche Fußball-Fans ehrfürchtig nach England. Dort wird anders als in Deutschland traditionell am 2. Weihnachtstag, dem Boxing Day, gespielt – und daran ändert in diesem Jahr auch die WM nichts.

Für viele Fans – auch in Deutschland – ist der Boxing Day der perfekte Abschluss für die stressigen Weihnachtstage. In diesem Jahr ist die Vorfreude besonders groß, denn nach der bei vielen Fans unbeliebten WM gibt es endlich wieder Vereinsfußball der Extraklasse.

Boxing Day: Volles Weihnachtsprogramm in der Premier League

Während sich die deutschen Klubs noch in der Winterpause befinden, geht es in England sofort weiter. Nur wenige Tage nach dem WM-Finale fanden schon die ersten Pokal-Spiele statt. Am Donnerstagabend standen beim Liga-Pokal-Spiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool (3:2) schon wieder zahlreiche WM-Fahrer auf dem Platz. Manchester United setzte am Tag zuvor sage und schreibe sieben WM-Fahrer ein.

Schonung nach der WM? Fehlanzeige. Die Top-Stars setzen ihr Pensum im Liga-Alltag nahtlos fort und werden wohl auch zahlreich am Boxing Day dabei sein. Die Fernsehzuschauer können sich also auf eine Reihe Topstars freuen.

Den Auftakt am Boxing Day macht Tottenham. Für die Londoner Klub geht es um 13.30 beim FC Brentford zur Sache. Um 16 Uhr steht dann ein Viererpack parat: Crystal Palace empfängt den FC Fulham, der FC Everton trifft zuhause auf die Wolverhampton Wanderers, Leicester City ist gegen Überraschungsmannschaft Newcastle United gefordert und Brighton & Hove Albion um den Deutschen Pascal Groß muss beim FC Southampton ran.

Klopp gegen Aston Villa und London-Derby

Die richtigen Kracher warten am Abend. Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind um 18.30 Uhr bei Aston Villa gefordert. Der Abschluss um 21 Uhr gehört dann dem Tabellenführer. Der FC Arsenal bittet im London-Derby West Ham United zum Tanz. Alle Spiele werden live bei Sky übertragen.

Bei vielen Fans löst der Blick auf dieses Programm am Boxing Day so kurz nach der ungeliebten WM echte Glücksgefühle aus.