Wechsel ließ Borussia Mönchengladbach vor Wut schäumen – jetzt steht sein großer Durchbruch bevor

Borussia Mönchengladbach hat in der Vergangenheit den ein oder anderen schmerzhaften Abgang hinnehmen müssen. Ein besonders ungewöhnlicher Verlust ereignete sich jedoch im Sommer 2022.

Denn zu jener Zeit wechselte der damals erst 13-Jährige Wisdom Mike von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern München. Kostenpunkt: Unglaubliche 300.000 Euro. Einen Deal, den Roland Virkus damals als „geschmacklos“ betitelte. Drei Jahre später wird man dem Talent am Niederrhein jetzt wohl mächtig hinterhertrauern.

Borussia Mönchengladbach: Mike vor Durchbruch in München

„Wisdom kommt antrittsschnell, explosiv und dynamisch mit Zug zum Tor und einem guten Abschluss über die Außenbahn – ein Flügelspieler, wie wir ihn beim FC Bayern gerne sehen.“ So beschreibt Christoph Freund – Sportdirektor des FC Bayern München – das ehemalige Gladbach-Talent bei dessen Vertragsverlängerung im August. Mike ist jetzt bis 2030 an den deutschen Rekordmeister gebunden. In München setzt man große Stücke auf den inzwischen 16-Jährigen.

Unbegründet ist das natürlich nicht. Vor allem in der vergangenen Spielzeit drehte Mike für die U17 des FC Bayern München mächtig auf, in 14 Pflichtspieleinsätzen gelangen dem Flügelspieler 17 Tore und sieben Assists. Überragende Zahlen des gebürtigen Müncheners, der folgerichtig in der laufenden Spielzeit immer zum Kader der Profis gehörte. Sein Pflichtspiel-Debüt unter Vincent Kompany dürfte also nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Virkus beißt sich in den Hintern

Der Durchbruch bei den Bayern-Profis scheint für Mike also nur eine Frage der Zeit zu sein. Die 300.000 Euro Ablöse für den damals 13-Jährigen scheinen sich für den FCB in der Nachbetrachtung also mächtig auszuzahlen.

Bei Borussia Mönchengladbach dürfte man sich derzeit dagegen mächtig in den Hintern beißen. In sportlich nicht gerade erfolgreichen Zeiten würde der „Fohlenelf“ ein Talent von Mikes Kaliber sicher gut zu Gesicht stehen.