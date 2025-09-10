Borussia Mönchengladbach leckt sich schon die Finger! Mega-Juwel vor Rückkehr

Borussia Mönchengladbach fiebert der Rückkehr eines großen Talents entgegen: Wael Mohya, gerade einmal 16 Jahre alt, steht nach einem Innenbandteilriss vor seinem Comeback.

Der Offensivspieler zog sich die Verletzung im August während eines Testspiels gegen Valencia zu (hier mehr dazu). Jetzt könnte er schon Ende September wieder auf dem Platz stehen.

Borussia Mönchengladbach erwartet nicht weniger als ein Juwel

Manager Roland Virkus zeigt sich zuversichtlich und voller Vorfreude: „Ich glaube schon, dass Wael, wenn er sich nicht verletzt hätte, bereits im Pokal gegen Delmenhorst seinen ersten Einsatz gehabt hätte.“ Mohya gilt als ein riesiges Versprechen für die Zukunft.

Nach seiner Verletzung wird der Junioren-Nationalspieler jetzt behutsam aufgebaut. Borussia Mönchengladbach lässt aber keinen Zweifel daran, dass Mohya mittelfristig auch im Bundesliga-Kader seinen Platz finden könnte. Der U17-Meister von 2023 hat in seiner bisherigen Laufbahn bereits zahlreiche Ausrufezeichen gesetzt.

Die Fans von Borussia Mönchengladbach können hoffen

Für Roland Virkus sagt: „Der Junge ist jetzt wieder im Aufbau. Wir freuen uns sehr, wenn er zurückkommt.“ Mit dieser Rückkehr könnte Borussia Mönchengladbach ein weiterer Durchbruch eines Talents aus den eigenen Reihen gelingen. Die Vorfreude in Gladbach ist mehr als berechtigt.

Das Offensiv-Talent gilt als echter Hoffnungsträger. Borussia Mönchengladbach setzt nicht nur auf seine technischen Fähigkeiten, sondern auch auf seinen Ehrgeiz. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis Mohya sein Bundesliga-Debüt feiert und im Borussia-Park für Jubelstimmung sorgt.

