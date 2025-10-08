Aufregung bei Borussia Mönchengladbach: Geht jetzt alles schnell?

Der Baum bei Borussia Mönchengladbach brennt! Keinen Trainer, keinen Geschäftsführer Sport und katastrophale Ergebnisse in der Bundesliga. Die Folge: Platz 17. Es droht Abstiegskampf am Niederrhein.

Die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach wollen für die Wende sorgen. Dafür müssen erstmal die beiden wichtigen Positionen besetzt werden. Dabei scheint man auch schon einen ersten Nachfolger gefunden zu haben. Bei der Trainersuche gibt es auch Neuigkeiten.

Borussia Mönchengladbach: Interne Lösung für Virkus-Nachfolger?

Bei der Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Geschäftsführer Sport Roland Virkus könnte Borussia Mönchengladbach wohl auf eine interne Lösung zurückgreifen, berichtet die „Rheinische Post“.

Demnach gibt es jetzt erste Anzeichen dafür, dass Sportkoordinator David Zibung eine Beförderung winkt. Der ehemalige Torwart kam im vergangenen Jahr auf Wunsch von Seoane, der ihn noch aus der gemeinsamen Zeit in Luzern kannte. Der 41-jährige Schweizer war auch ein Vertrauter von Virkus, arbeitete stets mit ihm zusammen.

Weiter heißt es, dass Zibung zum Sportdirektor befördert werden sollte, der dann mit einem noch gesuchten Sport-Geschäftsführer die Geschicke bei den Fohlen leiten soll.

Polanski darf wohl weiter bleiben

Zibung soll dann bei der Suche nach einem Nachfolger für Virkus die Bosse unterstützen und in den Prozess eng eingebunden sein. Was zuletzt sehr kurios war: Nach dem Rauswurf von Seoane durfte Zibung zwar seinen Job behalten, aber diesen nicht mehr auf dem Trainingsplatz von Borussia Mönchengladbach ausüben. Sollte er nun zum Sportdirektor befördert werden, wäre dieses irre Platzverbot dann wohl aufgehoben.

Was die Trainersuche betrifft, gibt es jetzt eine überraschende Nachricht. Wie die „Sport Bild“ berichtet, bekommt Eugen Polanski offenbar fünf weitere Pflichtspiele auf Bewährung. Hier hat der U23-Übungsleiter dann die Möglichkeit, die Bosse zu überzeugen und für eine Wende zu sorgen.