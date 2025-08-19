Borussia Mönchengladbach vor nächstem Transfer! Virkus bestätigt es selbst

Beim 3:2-Sieg im DFB-Pokal gegen Delmenhorst zeigte sich, dass Borussia Mönchengladbach aktuell alle Möglichkeiten im Kader ausschöpft. In der Schlussphase kamen Oscar Fraulo und Grant-Leon Ranos, die zuvor verliehen waren, zum Einsatz. Dies lag auch an den verletzungsbedingten Ausfällen von Tim Kleindienst und Shuto Machino.

Shio Fukuda stand hingegen nicht im Kader. Der 21-Jährige, der zuvor in der Hackordnung vor Ranos stand, soll verliehen werden. Roland Virkus, Sportchef von Borussia Mönchengladbach, erklärte dazu: „Wir sind gerade in Verhandlungen.“ Eine bevorstehende Leihe soll Fukuda mit regelmäßiger Spielpraxis auf gutem Niveau weiterentwickeln. Für die Regionalliga ist er überqualifiziert.

Borussia Mönchengladbach strebt nächste Leihe an

Eine Leihe verfolgt das Ziel, Fukuda schrittweise an die Bundesliga heranzuführen. Sein großes Potenzial zeigt, dass Borussia Mönchengladbach langfristig mit ihm plant. Die Vereinbarkeit von Spielpraxis und Entwicklung bleibt entscheidend. Borussia setzt hierbei erneut auf das bewährte Leihmodell junger Talente.

In dieser Saison wurden bereits zwei Spieler von Borussia Mönchengladbach verliehen. Tomas Cvancara soll sich bei Antalyaspor in der Türkei weiterentwickeln. Noah Pesch geht nach Magdeburg, wo er jedoch zunächst hinter den etablierten Flügelspielern steht. Der Klub hofft, dass Fukuda diese Hürde umgehen kann.

Fohlen setzen verstärkt auf Talentförderung

Fukuda fehlt aktuell noch die Konstanz für den Durchbruch in der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach sieht ihn in einer Leihe jedoch gut aufgehoben. Die Strategie des Klubs zeigt sich erfolgreich in der Entwicklung von Spielern wie Ranos. Ziel ist es, weitere Talente zu formen und sie langfristig in die Bundesliga zu integrieren.

Wohin es Fukuda ziehen wird, ist noch unklar. Womöglich könnte es einen passenden Verein in der zweiten Bundesliga geben. Fakt ist: Noch vor dem Bundesliga-Start gegen den Hamburger SV (Sonntag, 24. August, 15.30 Uhr) könnte Fukuda auf Leihbasis wechseln.

