Borussia Mönchengladbach im Chaos – Klublegende rechnet jetzt mit den Fohlen ab

Nach fünf Spieltagen befindet sich Borussia Mönchengladbach am Tabellenende der Bundesliga. Vereinslegende Wolfgang Kleff kritisierte heftig sowohl die Verantwortlichen als auch die Spieler.

„Das ist leider alles hausgemacht. Wenn ich die Einkaufspolitik der vergangenen Jahre sehe, dann sind das in der großen Mehrheit Leute für viel Geld, aber leistungsmäßig für die 2. und 3. Liga,“ erklärte Kleff gegenüber der „Bild“. Kleff macht sich große Sorgen um Borussia Mönchengladbach – der ehemalige Keeper absolvierte mehr als 400 Pflichtspiele für die Fohlen.

Borussia Mönchengladbach droht der Abstieg

Kleff warnte vor einem möglichen Abstieg von Borussia Mönchengladbach: „Meine Borussia muss ganz schwer aufpassen, dass sie diese Saison nicht absteigt.“ In Schutz nahm er jedoch Interimstrainer Eugen Polanski und Torwart Moritz Nicolas, die er als die „ärmsten Schweine“ bezeichnete. Dagegen kritisierte er die verspätete Entlassung von Ex-Trainer Gerardo Seoane.

Laut Kleff hätte Borussia Mönchengladbach schon am Ende der vorigen Saison die Trennung von Seoane vollziehen sollen. „Seoane hat hier nie an den Niederrhein gepasst, er konnte die Menschen nicht begeistern, hatte keine Emotionen und hat sie unterdrückt.“ Polanski dagegen lobte er als „ehrlich, klar, leidenschaftlich“ und forderte die Verantwortlichen auf, ihn dauerhaft einzusetzen.

Auch die Spieler von Borussia Mönchengladbach wurden Ziel von Kleffs Frust, insbesondere nach der schwachen Defensivleistung bei der 4:6-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. „Das war wie bei Moses, wenn er das Rote Meer teilte – so konnte die Eintracht-Stürmer dann an unseren Jungs vorbeispazieren,“ wetterte der frühere Keeper.

Harte Worte in Richtung der Mannschaft

Kleff bemängelte fehlenden Einsatzwillen und kritisierte die Einstellung einiger Spieler: „Sorry, wir haben da aber auch Leute drin, die taugen wirklich nur für Platz 18. Bei uns glauben irgendwie alle, die können herumstehen und sich auf den Kleindienst verlassen – aber das reicht so einfach nicht.“ Borussia Mönchengladbach steht damit vor einer schwierigen Saison, die große Gefahren birgt.

Die harschen Worte der Vereinsikone verdeutlichen den dringenden Handlungsbedarf. Für die Fohlen steht viel auf dem Spiel, wenn nicht bald sichtbare Fortschritte in Defensive und Kaderpolitik erzielt werden.