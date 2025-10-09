Virkus-Nachfolger gefunden? Borussia Mönchengladbach will jetzt IHN

Nach der Entlassung von Trainer Gerardo Seoane folgte wenige Tage später das nächste Beben bei Borussia Mönchengladbach: Sportchef Roland Virkus trat zurück.

Beim 0:0 gegen den SC Freiburg war Virkus bereits nicht mehr Teil des Vereins. Seitdem ist der Posten weiterhin vakant. Berichten zufolge gibt es jetzt einen heißen Kandidaten, um Virkus bei Borussia Mönchengladbach zu ersetzen.

Borussia Mönchengladbach hat Virkus-Nachfolger im Visier

Wie die „Bild“ berichtet, befindet sich Borussia Mönchengladbach in intensiven Gesprächen mit Rouven Schröder. Der 49-Jährige ist aktuell Sport-Boss bei RB Salzburg und hat dort noch einen Vertrag bis 2028. Dem Bericht zufolge ist Schröder dennoch sehr interessiert an dem Posten bei den Fohlen.

Er sei sogar bereit, kurzfristig zu den Fohlen zu wechseln und Salzburg zu verlassen. Doch so einfach soll der Deal nicht sein. Denn um Schröder aus Salzburg loszulösen, müsste Borussia Mönchengladbach wohl eine Ablöse zahlen. Bei der angespannten finanziellen Lage der Fohlen ist das alles andere als sicher.

Schröder schon längst auf Gladbacher Radar

Schröder und Gladbach – Wege, die nach Jahren der Spekulationen zusammenführen könnten. Nachdem Eberl 2022 Borussia Mönchengladbach verließ, galt Schröder als die Wunschlösung bei den Fohlen – wohl auch auf Eberls Empfehlung hin. Schließlich holte Eberl Schröder 2023 dann auch zu RB Leipzig.

In den nächsten Tagen soll wohl eine offizielle Entscheidung bei Borussia Mönchengladbach fallen. Geschäftsführer Stefan Stegemann sprach zuletzt bei „DAZN“ noch von mehreren Kandidaten: „Es gibt schon Kandidaten, wo wir sagen, die würden wir auch mit Freude nehmen. Ob das am Ende dann zu dem Deal kommt, das muss dann die Realität zeigen.“ Schröder soll jetzt der auserkorene Mann sein. Eine offizielle Entscheidung wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.