Borussia Mönchengladbach: Virkus im Glück! Rettet er sich in letzter Sekunde?

Nach der 0:4-Pleite gegen Werder Bremen blieb Roland Virkus keine Wahl: Der Sportchef von Borussia Mönchengladbach musste Gerardo Seoane entlassen. Doch sind damit die Probleme der Fohlen gelöst?



Schließlich beruht die Krise nicht nur auf dem katastrophalen Saisonstart – bei Borussia Mönchengladbach geht es seit Jahren bergab. Damit rückt Virkus als sportlich Verantwortlicher ebenfalls ins Zentrum der Kritik. Doch Virkus ist nun im Glück – konnte er sich in letzter Sekunde retten?

Borussia Mönchengladbach: Druck auf Virkus

Bereits in den letzten Monaten unter Max Eberl als Sportdirektor zeichnete sich bei den Fohlen ein sportlicher Abstieg ab. Doch auch Virkus konnte die Mannschaft in seinen drei Jahren als sportlicher Leiter nicht wieder stabilisieren. Im Gegenteil – es ging weiter bergab. Zudem entließ er in dieser Zeit mit Adi Hütter, Daniel Farke und nun Seoane bereits drei Trainer.

Der Stuhl von Virkus wackelt daher heftig. Mit Nils-Ole Book gibt es zudem einen spannenden Kandidaten für seinen Posten. Doch Virkus hatte noch eine letzte Möglichkeit, einen Nachfolger für Seoane zu bestimmen. Übergangsweise fiel die Wahl auf U23-Coach Eugen Polanski – und das könnte sich als absoluter Glücksgriff erweisen.

Polanski als Lösung?

Polanski feierte am vergangenen Sonntag sein Debüt als Trainer von Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Die Prognosen waren deutlich – Gladbach würde untergehen. Doch die Fohlen verkauften sich plötzlich teuer, Leverkusen tat sich schwer. Die Werkself ging zwar dann in Halbzeit zwei in Führung, doch kurz vor Schluss konnten die Fohlen mit Haris Tabakovic ausgleichen. Ein Punkt, der sich wie ein Sieg anfühlte.

Polanski überzeugte und erhält zunächst auch gegen Eintracht Frankfurt eine weitere Chance. Sollte es auch dann erfolgreich weitergehen, könnte Virkus sich in letzter Sekunde gerettet haben. Dem Sportchef der Gladbacher könnte die Ideallösung für die Trainerposition direkt vor die Füße gefallen sein – ohne überhaupt danach zu suchen.