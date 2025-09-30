Nach Virkus-Aus: Wird ER bei Borussia Mönchengladbach jetzt wieder ein Thema?

Es ist die Nachricht des Tages in der Bundesliga: Roland Virkus hat als Sportgeschäftsführer bei Borussia Mönchengladbach hingeschmissen. Nach dem katastrophalen Saisonstart ist somit nicht nur für Ex-Trainer Gerardo Seoane Schluss, sondern jetzt auch für den Gladbach-Boss.

Wie Borussia Mönchengladbach auf offiziellem Wege mitteilte, ging Virkus selbst mit seiner Entscheidung auf den Verein zu. Dieser entband Virkus daraufhin von seinem Amt.

Doch wer wird Virkus ersetzen? Ein Name könnte jetzt wieder heiß werden.

Borussia Mönchengladbach wird sich neu aufstellen

2022 übernahm Virkus die Rolle des Sportgeschäftsführers bei Borussia Mönchengladbach. Nach dem Rücktritt von Max Eberl gingen die Fohlen lange auf die Suche nach einem Ersatz. Die Wahl fiel dann letztendlich intern auf den damaligen Nachwuchsleiter. Virkus übernahm das Team bereits, als die Fohlen sich auf dem absteigenden Ast befanden.

Doch Virkus konnte das Team nicht stabilisieren. Für Borussia Mönchengladbach ging es unter dem ehemaligen Sportgeschäftsführer nur weiter bergab. Zum Zeitpunkt seines Rücktritts befindet sich Borussia Mönchengladbach auf dem letzten Platz der Fußball-Bundesliga.

Book als Virkus-Nachfolger?

Virkus ist jetzt weg – und nun stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Präsident Rainer Bonhof sagte nach dem Rücktritt von Virkus, dass man sich sportlich neu aufstellen wolle. Hierfür könnte ein Name jetzt wieder heiß werden: Elversberg-Sportdirektor Nils-Ole Book. Er war bereits, als Virkus noch im Amt war, eine heiße Personalie bei den Fohlen. Wie „Sky“ berichtete, soll Gladbach bereits vor Wochen Kontakt zu Book aufgenommen haben.

Jetzt ist der Weg für den Elversberg-Sportdirektor frei. Book führte in der letzten Saison den Dorfverein fast in die erste Bundesliga – der Aufstieg scheiterte erst in letzter Sekunde in der Relegation gegen den FC Heidenheim. Nach vielen Abgängen und sogar einem neuen Trainer steht Elversberg unter Book in dieser Saison erneut auf dem zweiten Platz. Book selbst wurde bereits vor einigen Wochen auf die Gerüchte angesprochen. Konkret auf Vereine wollte er nicht eingehen, die Gerüchte um seine Person schmeichelten ihm aber: „Es ist schön zu hören, wenn dann so große Namen genannt werden, das ist klar.“

Borussia Mönchengladbach wird sich mit Sicherheit bereits mit möglichen Kandidaten in Verbindung gebracht haben. Doch Book befindet sich mit Elversberg mitten in der Saison. Wann und ob ein solches Engagement also möglich wäre, ist fraglich. Wie die „Bild“ jetzt berichtet, soll neben Book auch der ehemalige HSV-Sportvorstand Jonas Boldt eine mögliche Option sein, der aktuell womöglich freiverfügbar wäre.