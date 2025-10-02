Bittere Absage! ER will nicht zu Borussia Mönchengladbach

Der Rücktritt von Roland Virkus sorgt bei Borussia Mönchengladbach in diesen Tagen für jede Menge Diskussionen. Für den Bundesligisten gilt es, die Position des Geschäftsführer Sports so schnell wie möglich nachzubesetzen.

Zuletzt schwirrte in dieser Causa vor allem der Name Nils-Ole Book um Borussia Mönchengladbach. Der Erfolgs-Architekt von der SV Elversberg galt als einer der Wunschkandidaten in der Gladbacher Chefetage. Nun aber gibt es schlechte Nachrichten.

Book geht nicht zu Borussia Mönchengladbach

Book bleibt Sport-Vorstand des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg. Trotz Gerüchten über einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach verlängerte der 39-Jährige seinen Vertrag. Angaben zur Laufzeit des Kontrakts gibt es nicht. „Wir haben bei der SV Elversberg in den vergangenen Jahren gemeinsam etwas aufgebaut, worauf wir stolz sein können“, gab Book in Zuge seiner Verlängerung zu Protokoll.

Für ihn sei die gewachsene Verbundenheit und das gegenseitige Vertrauen entscheidend für eine erfolgreiche Zukunft beim Verein. Seit acht Jahren arbeitet der gebürtige Beckumer bereits bei der SV Elversberg. Die erneute Entscheidung für Elversberg stellt ein Statement dar, obwohl ihn Borussia Mönchengladbach für die Rolle des Sport-Geschäftsführers favorisierte. Für den Verein ist Books Vertragsverlängerung von großer Bedeutung.

Gladbacher Suche geht weiter

SVE-Präsident Dominik Holzer würdigte Books Leistungen: „Der Sport-Vorstand hat über die Jahre Enormes geleistet, auch wenn die Aufgaben wie in diesem Sommer beachtlich waren.“ Books Einfluss bleibt ein Garant für die Zukunftssicherheit des Zweitligisten, selbst wenn Borussia Mönchengladbach ihn gerne verpflichtet hätte.

Nach Jahren voller Erfolge möchte Book den eingeschlagenen Weg in Elversberg weiter gestalten. Auch wenn Borussia Mönchengladbach für ihn eine Chance gewesen wäre, bleibt er seiner bisherigen Tätigkeit treu. Seine Vertragsverlängerung ist ein Zeichen der Kontinuität und Entwicklung, das sowohl der Verein als auch die Fans wertschätzen.