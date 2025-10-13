Juwel-Überraschung bei Borussia Mönchengladbach? Polanski lässt aufhorchen

Bei Borussia Mönchengladbach will man unbedingt die Wende schaffen! Denn in der Tabelle ist es aktuell mit dem 17. Platz schon düster genug. Der Abstiegskampf ist am Niederrhein endgültig angekommen, so schlecht wie der Saisonstart lief.

Um jetzt für bessere Ergebnisse zu sorgen, greift Trainer Eugen Polanski zu drastischen Mitteln. Ein Juwel von Borussia Mönchengladbach könnte nämlich beim Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin (17. Oktober, 20.30 Uhr) in der Startelf stehen!

Borussia Mönchengladbach: Top-Talent in der Startelf?

Unter Polanski haben bereits mehrere junge Spieler von Borussia Mönchengladbach die Möglichkeit bekommen, sich in der Bundesliga zu präsentieren. Anders noch als Ex-Trainer Gerardo Seaone, der solche Experimente eher nicht gewagt hat. Doch Polanski traut sich.

Zwei Talente haben unter seiner Regie bereits debütiert, jetzt könnte das nächste Juwel folgen: Stürmer Jan Urbich. Beim Testspiel gegen Preußen Münster (3:2) erzielte der 21-Jährige einen Doppelpack und machte so auf sich aufmerksam. Denn Polanski will ihn jetzt belohnen, wie die „Bild“ berichtet.

Denn schon gegen Union Berlin könnte der Youngster sogar in der Startelf stehen! Sollte Polanski tatsächlich auf Urbich setzen, hätte er sich damit gegen Haris Tabakovic und Shuto Machino durchgesetzt, die beide bislang nicht zu überzeugen wissen.

Urbich glänzt in der U23

Dass Urbich seine Chance jetzt auch bei den Pflichtspielen bekommt, war wohl nur noch eine Frage der Zeit. In der U23 von Borussia Mönchengladbach glänzt er nämlich auch. Elf Tore hat er bereits in der Regionalliga West für die Fohlen erzielt und zwei weitere Treffer aufgelegt.

Polanski lobt das Talent: „Jan hilft uns mit seinen Toren sehr, auch die Spieler aus dem Profikader wissen mittlerweile, dass er da ist, wenn es vorne zählt.“ Gleichzeitig erklärt der BMG-Coach, dass er die Talente nicht bringt, um jemanden in Verein „glücklich zu machen. Sondern weil sie Qualität und auch ein Quäntchen Glück mit der aktuellen Kadersituation haben!“

Urbich scheint sich diesen Kaderplatz verdient zu haben und könnte jetzt sogar zum Stammstürmer mutieren. Ob er auch für die Wende sorgen kann?