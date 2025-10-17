Gladbach-Talfahrt wird immer dramatischer – dieser Anblick treibt Fans Angstschweiß auf die Stirn

Die Länderspielpause sollte ein Neustart werden, die Besetzung von Rouven Schröder als neuer Sportboss eine Initialzündung im sportlichen Bereich darstellen. Doch davon war im Spiel bei Union Berlin (1:3) nicht zu sehen. Gladbach verliert erneut, die Zeiten am Niederrhein werden immer dunkler.

Denn mit Blick auf die kommenden Wochen dürften den Gladbachern nur wenig Mut machen. Inmitten der sportlich schlimmsten Lage der letzten Jahre wartet nun ausgerechnet der deutsche Rekordmeister aus München.

Gladbach auch bei Schröder-Debüt

Gladbach befindet sich im freien Fall. Die Niederlage gegen Berlin war das 14.(!) Bundesliga in Folge, in dem die Borussia keinen Sieg einfahren konnte. Die Fohlen spielen wie ein Absteiger und derzeit gibt es kaum etwas, das den Fans Hoffnung macht.

Unter den Augen von Neu-Sportboss Schröder präsentiere sich Borussia Mönchengladbach erneut eklatant schlecht – sowohl offensiv als auch defensiv. Vor allem das Abwehrverhalten bei den Gegentreffern war erschrecken.

Jetzt kommen die Bayern

Sieben Spiele, drei Punkte, kein Sieg und 15 Gegentreffer – Horror-Zahlen, die die prekäre Lage des Traditionsklubs zeigen. Und jetzt? Jetzt kommt der FC Bayern. Am kommenden Wochenende erwarten die Fohlen den deutschen Meister im heimischen Borussia-Park. Ganze zehn Gegentreffer musste man im eigenen Stadion bereits hinnehmen. Angesichts der schwachen Defensive könnten gegen den FCB noch einige dazu kommen.

Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise und Co. präsentierten sich in den letzten Wochen enorm spielfreudig und treffsicher: Für Gladbach könnte es am kommenden Samstag (25. Oktober, 15.30 Uhr) richtig deftig werden. Oder spielt den Fohlen die scheinbar aussichtslose Ausgangslage gegen den deutschen Rekordmeister sogar in die Karte?

Weitere News:

Fakt ist: Nach sieben Spieltagen präsentiert sich Gladbach wie ein Absteiger. Noch ist allerdings genug Zeit, um aus dieser Lage herauszukommen. Langsam sollten der NRW-Klub jedoch mit dem Punkten anfangen. Das übernächste Heimspiel ist das Pokalspiel gegen den KSC, dann folgt das Derby gegen Köln. Es warten alles entscheidende Wochen auf die Fohlen.