Borussia Mönchengladbach sucht verzweifelt nach Lösungen – ER soll kommen

Borussia Mönchengladbach muss in nächster Zeit weiter auf Stürmer Tim Kleindienst verzichten. Der Angreifer laboriert an einer Knieverletzung mit Meniskusbeteiligung und könnte frühestens nach der Länderspielpause Ende November beim wichtigen Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim eine Option sein. Eine längere Ausfallzeit könnte den Klub jedoch erneut zum Handeln zwingen.

Kleindiensts Fehlen stellt Borussia Mönchengladbach vor Herausforderungen auf der Stürmerposition. Haris Tabakovic, der derzeit Tomas Cvancara ersetzt, zeigt sich zwar treffsicher und brachte es bereits auf drei Tore – doch die Einsatzmöglichkeiten des japanischen Nationalspielers Shuto Machino, als Nachfolger von Alassane Plea verpflichtet, sind bisher stark limitiert. So könnte es das Winter-Transferfenster durchaus spannend werden.

Borussia Mönchengladbach hat Werder-Youngster auf dem Zettel

Sollte sich Kleindiensts Rückkehr weiter verschieben, könnte Borussia Mönchengladbach laut Florian Plettenberg im Winter dennoch nach einem neuen Angreifer suchen. Ein Name, der dabei ins Spiel gebracht wird, ist der Mittelstürmer Keke Topp von Werder Bremen. Der 1,92 Meter große Angreifer hat weltweit gute Kritiken erhalten, konnte sich in der Bundesliga jedoch noch nicht durchsetzen.

Im Sommer 2024 wechselte Keke Topp für rund zwei Millionen Euro von Schalke 04 an die Weser. Der 20-Jährige ist zweifellos talentiert, seine Leistungen sind jedoch durchwachsen. In 22 Bundesliga-Einsätzen für Bremen erzielte Topp nur zwei Treffer und legte zwei weitere Tore auf. Laut Plettenberg könnte im Winter ein Wechsel zu Borussia Mönchengladbach oder anderen interessierten Vereinen folgen.

Unklar bleibt, ob der junge Mittelstürmer die Klasse mitbringt, um Gladbach entscheidend zu verstärken. Rouven Schröder, Sportdirektor der Fohlen, kündigte an, den Fokus zunächst auf die Defensive zu setzen. Der Kader soll dort gestärkt werden, bevor mögliche Änderungen in der Offensive in Angriff genommen werden.

Fohlen brauchen frischen Wind

Trotz Kleindiensts Verletzung und möglichen Verstärkungen in der Defensive bleibt das Wintertransferfenster am Niederrhein spannend. Borussia Mönchengladbach wird sorgfältig abwägen, ob jüngere Talente wie Topp die erhoffte Hilfe sein können. Der Angriff bleibt ein zentraler Punkt, der möglicherweise neue Gesichter nach Gladbach bringen könnte.

Die Fohlen stehen vor einer entscheidenden Transferstrategie – das Team muss sich auf kommende Herausforderungen vorbereiten. Wie aktiv Borussia Mönchengladbach im Winter wirklich wird, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Spannende Entwicklungen sind vorprogrammiert. Fans dürfen sich auf mögliche Überraschungen freuen.