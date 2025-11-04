Eiskalt! Rouven Schröder lässt bei Borussia Mönchengladbach den Hammer kreisen

Am Niederrheinsind Umbrüche nichts neues. Nun steht Borussia Mönchengladbach vor einer neuen großen Veränderung. Mit Eugen Polanski als Trainer und Rouven Schröder als sportlichem Boss hat der Klub seine sportliche Führung erst kürzlich komplett umgestellt. Nun soll auch der Kader radikal umgebaut werden.

Laut der „Bild“ plant Schröder, in der Wintertransferperiode fünf Spieler zu verkaufen. Ziel ist es, frisches Kapital für Verstärkungen zu generieren. Besonders im Fokus: Jonas Omlin, einst als Nummer-eins-Keeper und Yann-Sommer-Nachfolger geholt, fristet nur noch ein Dasein als Ersatzmann. Mit seinen Kosten passt er nicht mehr ins Konzept – ein Wechsel scheint unausweichlich.

Auch Scally und Netz vor Gladbach-Abschied

Neben Omlin soll auch Joe Scally auf der Liste stehen. Der Rechtsverteidiger hat seinen Stammplatz verloren und spielte zuletzt keine Rolle. Selbst Mittelfeldmann Philipp Sander verdrängte ihn, was seine sportliche Perspektive düster erscheinen lässt. Ein Verkauf könnte Gladbach dringend benötigtes Geld in die Kasse spülen. Problematisch: Im Kader fehlt anschließend ein etatmäßiger Rechtsverteidiger.

Linksverteidiger Luca Netz könnte ebenfalls verkauft werden. Der Berliner ist zwar zuletzt wieder in die Startelf gerückt, doch laut „Bild“ könnte das ein taktisches Manöver sein, um ihn mit guten Leistungen teurer zu machen. Als Nachfolger könnte Lukas Ullrich seinen Stammplatz zurückerobern.

Borussia Mönchengladbach trennt sich von Reservisten

Auch Marvin Friedrich und Grant-Leon Ranos stehen vor dem Abschied. Beide kommen aktuell kaum zum Einsatz und könnten von Schröder aussortiert werden. Die Innenverteidigung der Borussia würde damit noch weiter geschrumpft. Diks, Elvedi und Chiarodia blieben dann wohl die einzigen Optionen in der Zentrale.

Eine Ausnahme von der Verkaufsstrategie ist Oscar Fraulo. Der Däne dürfte seinen Vertrag verlängern, da er bei den Fohlen gute Leistungen gezeigt hat. Vor allem im Testspiel gegen Schalke glänzte Fraulo als Rechtsverteidiger. Mönchengladbach könnte dem Youngster mehr Vertrauen schenken und ihn künftig stärker einsetzen.

Insgesamt deutet sich bei Borussia Mönchengladbach ein radikaler Winterumbruch an. Rouven Schröder wird bei den Fohlen die Weichen neu stellen – mit der Hoffnung auf einen sportlichen Neustart.