Nach der Trennung von Gerardo Seoane übernimmt Eugen Polanski zunächst interimistisch das Traineramt bei Borussia Mönchengladbach. Sport-Geschäftsführer Roland Virkus betont sein Vertrauen in Polanski mit den Worten: „Bis auf Weiteres.“

Im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen bereits an einer langfristigen Lösung für das Traineramt bei Borussia Mönchengladbach. Ein prominenter Name sorgt für Aufsehen.

Borussia Mönchengladbach im Gespräch mit Raul?

Raul, die Real-Madrid-Legende, könnte neuer Coach in Gladbach werden. Laut „Sport Bild“ hat sein Berater den Kontakt hergestellt. Der Spanier, der eine Bundesliga-Rückkehr anstrebt, spricht fließend Deutsch und verfügt durch sechs Jahre als Trainer von Real Madrid Castilla über viel Erfahrung.

Für Borussia Mönchengladbach wäre Raul ein Trainer mit Strahlkraft. Als 102-facher Nationalspieler könnte er Fans und Neuzugänge gleichermaßen begeistern. Seine Akuratesse und seine großartige Karriere machen ihn zu einer attraktiven Option.

Inspiration von Bayer Leverkusen?

Die Vereinsführung prüft, ob Raul langfristig zur Fohlenelf passen könnte. Der Weg erinnert an Xabi Alonso, der Bayer Leverkusen neuen Glanz verlieh.

Borussia Mönchengladbach könnte mit Raul einen ähnlichen Weg einschlagen – sportlich wie emotional. Ob die Fohlen Raul tatsächlich verpflichten werdem, bleibt offen, doch die Spekulationen bringen Aufbruchstimmung in den Verein und die Bundesliga.

