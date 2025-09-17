Lösung gefunden? ER könnte bei Borussia Mönchengladbach übernehmen

Borussia Mönchengladbach sucht nach der Entlassung von Gerardo Seoane händeringend nach einem neuen Übungsleiter. Roland Virkus dürfte den Trainermarkt intensiv sondieren.

Derzeit kursieren in dieser Causa verschiedene Namen durch die Gazetten. Auch Ex-BVB-Trainer Edin Terzic könnte demnach eine Option für den vakanten Posten bei Borussia Mönchengladbach sein (hier dazu mehr). Doch hat Sportchef Virkus den Nachfolger für Seoane bereits gefunden?

Polanski könnte bei Borussia Mönchengladbach übernehmen

Unter der Führung von Eugen Polanski hat sich die U23 von Borussia Mönchengladbach in den vergangenen Jahren prächtig entwickelt. Auch in der laufenden Spielzeit steht man nach sieben Spieltagen auf einem starken fünften Tabellenplatz der Regionalliga West. Für die Gladbacher Verantwortlichen offenbar Grund genug, um Polanski vorerst mit dem Amt des Trainerpostens in der ersten Mannschaft zu betrauen.

Auch interessant: Irres Gerücht! Wird eine Bayern-Legende neuer Gladbach-Coach?

Der ehemalige Jugendspieler und Profi könnte allerdings auch mehr als das sein. Immer wieder wurde Polanski in der jüngeren Vergangenheit mit Trainerjobs in der dritten Liga in Verbindung gebracht. Der Pole entschied sich jedoch stets für einen Verbleib bei Borussia Mönchengladbach – wohl mit der Hoffnung, es eines Tages zu den Profis zu schaffen.

Viel Lob für Polanski

Am Niederrhein hält man jedenfalls große Stücke auf Polanski: „Er hat klare Vorstellungen, die er der Mannschaft vermitteln will, was seine Arbeitsweise angeht. Sehr strukturiert, fordernd, sehr ehrgeizig, auch was Arbeitsethik und Arbeitskultur angeht. So wie er als Spieler war, so ist er auch als Trainer“, gab Virkus zuletzt zu Protokoll.

Mehr Nachrichten für Dich:

Für die kommenden Spiele gegen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt wird Polanski ohnehin erst einmal das Vertrauen erhalten. Für den Gladbacher Interimstrainer ist diese Phase gewissermaßen ein Bewerbungsschreiben, um seine Bosse von einem langfristigem Engagement zu überzeugen. Allerdings heißt es von Virkus‘ Seite auch: „Parallel dazu sondieren wir den Markt. Das haben wir dem Eugen auch so gesagt, das weiß er auch.“